АНГУЛЕМСКИЙ ГЕРЦОГ Луи Антуaн де Бурбoн

Военный и государственный деятель Франции.

Сын графа Артуа (см. Карл Х Бурбон ) и Марии Терезы Савойской. Во время Французской революции XVIII в . находился в эмиграции (с 1789). С началом революционных войн (1792) воевал на стороне антифранцузской коалиции в роялистской армии принца Конде. В 1799 женился на своей двоюродной сестре Марии Терезии Шарлотте, дочери Людовика ХVI и Марии-Антуанетты . В 1814 воевал против французов в Испании. После отречения Наполеона прибыл во Францию с войсками антифранцузской коалиции (смотрите Наполеоновский войны ). 12 марта 1814 совершил торжественный въезд в Бордо, где провозгласил королем Людовика XVIII и от его имени обещал отмену призыва в армию, снижение налогов и сохранение свободы вероисповедания. В марте 1815, являясь генеральным наместником Франции, выступил с войсками против Наполеона. В период Ста дней (1815) арестован по приказу Наполеона I, но бежал в Великобританию. В годы Второй Реставрации — один из лидеров ультрароялистской партии. В 1822–1823 возглавлял военную интервенцию Франции в Испанию, направленную на подавление испанской революции 1820–1823, за что получил титул князя Трокадеро (1823). В 1824 провозглашен наследником престола. Во время революции 1830 Карл Х отрекся от престола в его пользу (2 августа), но А., в свою очередь, отрекся в пользу герцога Бордоского. Последние годы жизни провел в эмиграции под именем графа Марнского.

Сочинения:

Angoulême L A. La mort du duc de Berry (13–14 février 1820). P., 1913.

Автор статьи: Гладышев А.В.