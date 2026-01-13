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Как появился современный мир? Почему промышленная революция изменила всё - от фабрик и железных дорог до смартфонов и искусственного интеллекта? Почему именно Великобритания стала родиной первого технологического прорыва? Как уголь превратился в "черное золото", паровая машина - в двигатель прогресса, а фабрики - в символ новой эпохи? Эта лекция - возможность увидеть, как рождался мир, в котором мы живем сегодня. Чтобы понять будущее, стоит разобраться в революции, которая впервые перевернула весь мир.