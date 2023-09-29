Первоначáльное накоплéние

Первоначáльное накоплéние — понятие в экономической теории, обозначающее процесс формирования необходимых условий для накопления капитала в период становления капиталистической экономики. Наибольшую разработку получило в работах К. Маркса и его последователей. Введено А. Смитом , который считал, что накопление запаса денег, средств производства или средств к существованию предшествует разделению труда, которое возрастает по мере роста П. н. Согласно Марксу, условия, необходимые для формирования капитала, включают накопление денежных средств, наличие рабочей силы, отделенной от средств производства, и рынков, на которых возможна продажа продуктов труда. Само формирование капитала происходит вследствие покупки средств производства и рабочей силы, что в свою очередь позволяет создавать продукт труда, обладающий прибавочной стоимостью. Таким образом, Маркс, в отличие от Смита, указывал, что наличие свободной рабочей силы, пролетариев, является важнейшей предпосылкой для П. н. Ведь наличие богатства, например в виде земельной собственности, создавая спрос на появление рынка рабочей силы, предшествует появлению капитала. Свое понимание процесса П. н. Маркс основывал на анализе развития капиталистических отношений, прежде всего в Велико­британии в период XVI–XVIII вв. В основе этого процесса лежала «аграрная революция», которая привела к формированию пролетариата, капиталистического сельского хозяйства. Складывание пролетариата происходило по причине обезземеливания крестьян посредством огораживаний, социального расслоения и демографического роста. П. н. также основывалось на расширении международной торговли вследствие колониальных захватов. В. И. Ленин и Э. Хобсбаум отмечали ключевую роль внутреннего рынка и роста массового потребления в процессе П. н. Этап П. н. в промышленности, по Марксу, включал создание мануфактур и надомного производства, развивавших внутренний рынок. Он, в свою очередь, создавал спрос на новые товары, побуждая предпринимателей использовать новые технологии ради экономии факторов производства, что было стимулом для научной революции. Все это вместе взятое способствовало началу промышленной революции в Великобритании раньше, чем в других странах. Маркс, тем не менее, не рассматривал П. н. и развитие капиталистических отношений как локальный процесс, подчеркивая, что проходившие в Великобритании изменения влияли на развитие других регионов мира, то есть были глобальными по своей сути. Современник Маркса М. Вебер стремился обосновать успех зарождения и развития капитализма в Зап. Европе религиозным фактором, так называемой «протестантской этикой», однако в настоящее время ее роль в данном процессе признана ограниченной.

Лит .: Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2‑е изд. Т. 23. М., 1960; Thomson R. Pri­mitive Capitalist Accumulation // Marxian Economics / Ed. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman. London, 1990; Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., 2006; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007. Е. Г. Домнина.