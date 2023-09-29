Переселéнческий капитали́зм

Переселéнческий капитали́зм ( англ. settler capitalism) — экспортно-ориентированная экономическая модель аграрных переселенческих обществ (settler societies, societies of recent settlement), основанных выходцами из, как правило, европейских стран. Британская промышленная революция и последовавшая урбанизация создали спрос на продукты сельского хозяйства, доставка которых стала радикально дешевле как итог транспортной революции середины — 2‑й половины XIX в. «Перелив» населения из быстро растущих в условиях высокой рождаемости и падения смертности европейских государств в переселенческие страны вел к росту доходов и в Европе, и за океаном. Переезд иногда финансировался британским правительством. Освоение плодородных земель в умеренном климате часто сопровождалось выселением, а подчас уничтожением коренного населения.

Общества П. к.: Соединенные Штаты Америки (некоторые регионы), британские доминионы Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южноафриканский Союз (см. Южноафриканская Республика ); Южная Родезия (см. Зимбабве ); Аргентина, Уругвай, Чили (эти страны подчас определяли как британскую «неформальную империю»), Бразилия (некоторые регионы). С оговорками термин «П. к.» можно применить к еврейским поселениям в Палестине (затем Израиле), а также к русским переселенцам в Сибири и Средней Азии конца XIX — начала XX в.

Во 2‑й половине XIX — начале XX в. страны П. к., входили в число самых богатых и демократичных — обычно для переселенцев, но не коренного населения. В частности, в Новой Зеландии всеобщее избирательное право для мужчин введено в 1879 (для мужчин-маори уже в 1867), для женщин — в 1893 (впервые в мире), а в 1898, после Германии (1891), учреждены пенсии по старости. В Канаде коренное население получило избирательное право только в 1960, в Австралии — в 1962 (но маори из Новой Зеландии — в 1902).

После Первой мировой вой­ны 1914–1918, с началом долгосрочного падения сельскохозяйственных цен, перед странами П. к. встала задача разнообразить свое народное хозяйство, включая рынки сбыта, чтобы сохранить высокий уровень жизни. Аргентина и Уругвай преуспели хуже бывших британских доминионов, хотя и для последних вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество (1973) стало непростым испытанием.

Лит. : Denoon D. Settler Capitalism: The Dynamics of Dependent Development in the Southern Hemisphere. Oxford, 1983; Belich J. Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World, 1783–1939. Oxford, 2009; Settler Economies in World History / Ed. by Ch. Lloyd, J. Metzer, R. Sutch. Leiden–Boston, 2013. А. А. Исэров.