ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
ПАНАМСКИЙ КАНАЛ - искусственный водный путь на территории Панамы, в Центральной Америке.
Пересекает Панамский перешеек в самой низкой его части и связывает порты Карибского моря Атлантического океана (Кристобаль, Колон) и Панамского залива Тихого океана (Панама, Бальбоа). Длина 81,6 км (включая акваторию искусственного озера Гатун). Панамский канал состоит из 2 искусственных озёр, соединённых каналами и углублёнными руслами рек, а также из 2 групп шлюзов (все шлюзы канала 2-ниточные, что обеспечивает возможность одновременного встречного движения судов). Со стороны Атлантического около 3-камерный шлюз «Гатун» (высота подъёма 25,9 м; 6 ворот на каждой нитке) соединяет Лимонскую бухту с озера Гатун. Со стороны Тихого океана 2-камерный шлюз «Мирафлорес» (высота подъёма 16,5 м; 5 ворот на каждой нитке) и однокамерный шлюз «Педро Мигель» (высота подъёма 9,4 м; 4 ворот на каждой нитке) соединяют Панамскую бухту с руслом канала. Дополнительное водоснабжение обеспечивается озером Алахуэла. Размеры шлюзовых камер: ширина 33,53 м, длина 304,8 м, минимальная глубина 12,55 м. Каждая камера вмещает 101 тысячу м3 воды. Проводка крупных судов через шлюзы обеспечивается специальными небольшими железно-дорожными локомотивами на электрической тяге. Администрацией канала установлены следующие проходные размеры для судов: длина 294,1 м, ширина 32,3 м, осадка 12 м в пресной тропической воде, высота 57,91 м (от ватерлинии до самой высокой точки судна). В исключительных случаях судам может быть предоставлено разрешение для прохождения при высоте 62,5 м, при условии, что проход будет осуществлён при низкой воде. На своём протяжении канал пересекается 3 мостами. Вдоль Панамского канала между городами Панама и Колон проложены автомобильная и железная дороги.
Панамский канал избавил суда от необходимости следовать по Магелланову проливу или вокруг мыса Горн и коренным образом изменил направления ряда важнейших морских путей. Наибольшее значение он имеет для связей между восточным и западным побережьями США и Канады, расстояние между которыми сократилось в 2,5-3 раза, между восточным побережьем США и Дальним Востоком, а также между странами Латинской Америки.
Государство-владелец - Панама. Канал имеет статус международного, подпадает под действие соответствующих международных договоров, существенно ограничивающих правомочия государства-владельца.
Впервые идея строительства канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, высказана в XVI веке императором Священной Римской империи Карлом V. В XIX веке её активно пропагандировали А. Гумбольдт и С. Боливар. В 1846 году США навязали Новой Гранаде (с 1886 года Колумбия), в состав которой входила территория современной Панамы, соглашение, предусматривавшее равные права сторон на эксплуатацию любого пути через Панамский перешеек. По Клейтона - Булвера договору 1850 года между США и Великобританией предполагалось, что подписавшие его государства отказываются от приобретения исключительных прав на будущий канал и принимают обязательство гарантировать его нейтралитет.
Попытки построить канал, предпринятые Францией (в 1878 году получила концессию от правительства Колумбии), закончились неудачей.
Победа в испано-американской войне 1898 года и ослабление позиций Великобритании в Центральной Америке усилили стремление США монополизировать сооружение Панамского канала Хея - Паунсфота договор 1901 года между США и Великобританией обеспечил американской стороне исключительные права на постройку канала и последующий контроль над ним. В 1903 году американская и колумбийская стороны подписали договор, согласно которому США получили на 100 лет (с возобновлением по их желанию на любой срок) права на сооружение, эксплуатацию, контроль и охрану канала, а также на пользование зоной колумбийской территории шириной в 5 км по обе стороны канала. После отказа колумбийского парламента ратифицировать договор США 3.11.1903 года инициировали восстание панамцев под лозунгом отделения от Колумбии. 6.11.1903 года США признали независимость Панамы, 18 ноября подписали договор, по которому получили право на оккупацию части панамской территории шириной 16,1 км и на последующий контроль над ней для строительства межокеанского канала. В качестве компенсации Панама получила в 1904 году единовременную выплату в размере 10 миллионов долларов; с 1913 года США выплачивали Панаме по 250 тысяч долларов ежегодно.
Первое судно прошло через Панамский канал 15.8.1914 года, с 12.6.1920 года началась его постоянная эксплуатация. США вложили в строительство Панамского канала 380 миллионов долларов. В последующие годы правительство Панамы постоянно поднимало вопрос о национализации Панамского канала. В 1936 и 1955 годы подписаны договоры, увеличивавшие ежегодную американскую арендную плату Панаме за эксплуатацию канала (соответственно до 430 тысяч долларов и 1,93 миллионов долларов).
В 1977 году по результатам переговоров лидера Республики Панама О. Торрихоса Эрреры и президента США Дж.Э. Картера подписаны Договор о Панамском канале и Договор о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала, вступившие в силу 1.10.1979 года. Основные статьи Договора о Панамском канале предусматривали денонсацию всех ранее заключённых соглашений о канале, ликвидацию зоны канала и переход в 2000 году Панамского канала под полный контроль Панамы. Ежегодная плата Панаме увеличилась до 10 миллионов долларов. 31.12.1999 года США передали Панамский канал Панаме. В 2007 году началась его реконструкция (завершение работ намечено на 2014 год) с целью углубления и сооружения линии более широких шлюзов, которые позволят увеличить количество обслуживаемых судов с 14 тысяч (2011) до 18,8 тысяч в год.