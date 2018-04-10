Краткий курс истории. День рождения спички 10 апреля 1883 года считается днем рождения всем нам знакомой спички. Спичка, спичка, невеличка,Младшая огню сестричка, Жить с тобою веселей! Зажигай огонь скорей! Добыть огонь До того как появились зажигалки, существовали спички. А что было до спичек? Как известно, на определенном этапе развития человечества огонь сыграл немаловажную роль, и потому его добыча стала для людей жизненно необходимой. Сначала они использовали и поддерживали огонь, возникший в результате природных явлений, затем стали добывать самостоятельно. В итоге появились два основных (условно) способа добычи огня: использование трения и высекание искр. Второй способ постепенно стал более популярен среди развитых цивилизаций. В качестве приспособления для высекания...

10 апреля 1883 года считается днем рождения всем нам знакомой спички.

Спичка, спичка, невеличка, Младшая огню сестричка, Жить с тобою веселей! Зажигай огонь скорей!

Добыть огонь

До того как появились зажигалки, существовали спички. А что было до спичек? Как известно, на определенном этапе развития человечества огонь сыграл немаловажную роль, и потому его добыча стала для людей жизненно необходимой. Сначала они использовали и поддерживали огонь, возникший в результате природных явлений, затем стали добывать самостоятельно. В итоге появились два основных (условно) способа добычи огня: использование трения и высекание искр. Второй способ постепенно стал более популярен среди развитых цивилизаций. В качестве приспособления для высекания искр применяли кремень с кресалом и трут (легковоспламеняющийся материал), а для хранения этого набора использовали специальные футляры, в том числе из металла и кожи.

Зажигательные спички

Прототипы современных спичек стали появляться примерно в начале XIX века. Хотя подобия таких изделий, вероятно, существовали в Китае уже во второй половине VI века – тогда это были палочки, пропитанные обыкновенной чистой серой. Впрочем, некоторые китайские письменные источники упоминают такие «протоспички», относя их к XIII–XIV векам, тогда как до Европы эти серные палочки добрались в XV веке. Русское слово «спичка» произошло от старорусского «спички», которое, в свою очередь, было формой множественного числа слова «спица». Этим словом обозначали деревянные гвозди для обуви. А то, что мы называем спичками сейчас, в старые времена называлось зажигательными (или самогарными) спичками.

Первые спички сделал в 1805 году французский химик Жан Шансель, ассистент профессора Тенара. Это были деревянные спички, зажигавшиеся при соприкосновении головки из смеси серы, бертолетовой соли и киновари с концентрированной серной кислотой. В 1813 году в Вене была зарегистрирована первая в Австрийской империи спичечная мануфактура Малиарда и Вика по производству химических спичек. Одна из ранних спичечных упаковок Ко времени начала производства серников (серных спичек) (1826) английским химиком и аптекарем Джоном Уокером химические спички были уже достаточно широко распространены в Европе. Дошли они и до России, например, в конце 1824 года А. С. Пушкин в письме брату из Тригорского в Петербург просит прислать ему серные спички. Головки в спичках Джона Уокера состояли из смеси сульфида сурьмы, бертолетовой соли и гуммиарабика (камеди — вязкой жидкости, выделяемой акацией). При трении такой спички о наждачную бумагу (тёрку) или другую достаточно шершавую поверхность её головка легко зажигается.

­ Безопасные спички

После многочисленных экспериментов и опытов, проведенных в Европе начиная со времен алхимиков, экспериментаторы и исследователи постепенно дошли до производства безопасных спичек. В таких спичках вместо белого (ядовитого) фосфора и отдельных химических элементов начали употребляться красный фосфор, бертолетова соль, сера или сульфиды металлов. Кстати, на первых коробочках спичек (с ядовитыми материалами) даже писали, что они вредны для здоровья. Важность изобретения безопасных спичек была столь велика, что ее не могли не заметить. Американский президент Уильям Тафт на рубеже 1910–1911 годов публично попросил американскую компанию Diamond Match отказаться от патента на безопасные для здоровья спички. Несмотря на стремительно развивавшийся в мире капитализм, компания вняла обращению президента, и с тех пор спички принадлежат фактически всем.