9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Революция и диктатура в Парагвае. 1810-1840

Альперович М.

В монографии на примере Парагвая исследуются некоторые малоизученные аспекты революционного процесса в Испанской Америке первой половины XIX в. Значительное место занимает анализ социального содержания испаноамериканской революции. Особое внимание уделено оценке характера и классовой сущности парагвайской диктатуры, выяснению причин и целей ее изоляционистской политики. Выводы автора имеют существенное значение для правильного понимания общих закономерностей и специфических региональных особенностей освободительного движения XIX в. в американских колониях Испании.