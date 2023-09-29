Пéрвое сéрбское восстáние 1804–1813

Пéрвое сéрбское восстáние 1804–1813 — национально-освободительное движение сербского народа против османской власти. Руководителем восстания стал Карагеоргий . Начавшись 15 февраля 1804 в с. Орашац под Тополой как антиянычарское, восстание распространилось по всему Белградскому пашалыку как антитурецкое национально-освободительное. Были созданы первые органы самоуправления — «Правительствующий совет» и выработаны основы первой конституции. В ходе восстания, после ряда военных побед сербских отрядов над турецкой армией были выдвинуты лозунги создания независимого сербского государства. Это послужило причиной отказа руководителей восстания заключить с турками в 1806 Ичков мир, условия которого подразумевали предоставление Сербии автономных прав. 14 декабря 1806 повстанцы под руководством Карагеоргия взяли крепость Белграда. Значительную помощь восстанию оказала Россия после начала Русско-турецкой вой­ны 1806–1812. Совместные действия повстанцев с отрядами русских вой­ск под командованием генерал-майора И. Исаева способствовали военным успехам сербских отрядов, а после Слободзейского перемирия, заключенного между Россией и Турцией в 1807, в Сербию прибыл российский представитель К. К. Родофиникин. Совместные действия русского отряда и сербов в июне 1807 привели к осаде крепости Неготин. Дипломатическая и военная помощь, оказанная Сербии Россией, способствовала тому, что именно на российскую помощь стали ориентироваться сербские власти. В 1808 Карагеоргий был избран верховным кнезом с наследственными правами, а в 1811 на скупщине в Белграде было избрано правительство из шести попечителей (министров). В октябре 1811 русские вой­ска нанесли сокрушительный удар турецкой армии под Рущуком, после чего начались затяжные мирные переговоры. Они завершились 16 мая 1812 подписанием Бухарестского мирного договора , 8‑я статья которого была посвящена Сербии и подразумевала официальное признание Портой автономного положения Сербии в составе Османской империи. На протяжении XIX в., на всех этапах борьбы сербов за независимость, 8‑я статья Бухарестского договора служила отправной точкой дальнейших требований политической самостоятельности Сербии, а сам договор стал важнейшим международно-правовым актом, включившим Сербию в орбиту международной жизни Европы. После начала вой­ны с Наполеоном Россия не смогла уделять балканскому направлению внешней политики должное внимание. Турки, воспользовавшись этим, начали в 1813 наступление на сербские территории, в результате чего повстанческие силы были разгромлены. Произошло массовое бегство сербов через Дунай — в Австрию. Карагеоргий также бежал сначала в Австрию, а позже — в Россию.

Лит .: Арсенијевиħ-Баталака Л . Историја српског устанка. Део 1–2. Београд, 1898–1899; Перовиħ Д . Из историје првог србског устанка. Београд, 1978; Грачев В. П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.). М., 2003. Е. П. Кудрявцева.