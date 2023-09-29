Пéрвое сéрбское восстáние 1804–1813
Пéрвое сéрбское восстáние 1804–1813 — национально-освободительное движение сербского народа против османской власти. Руководителем восстания стал Карагеоргий. Начавшись 15 февраля 1804 в с. Орашац под Тополой как антиянычарское, восстание распространилось по всему Белградскому пашалыку как антитурецкое национально-освободительное. Были созданы первые органы самоуправления — «Правительствующий совет» и выработаны основы первой конституции. В ходе восстания, после ряда военных побед сербских отрядов над турецкой армией были выдвинуты лозунги создания независимого сербского государства. Это послужило причиной отказа руководителей восстания заключить с турками в 1806 Ичков мир, условия которого подразумевали предоставление Сербии автономных прав. 14 декабря 1806 повстанцы под руководством Карагеоргия взяли крепость Белграда. Значительную помощь восстанию оказала Россия после начала Русско-турецкой войны 1806–1812. Совместные действия повстанцев с отрядами русских войск под командованием генерал-майора И. Исаева способствовали военным успехам сербских отрядов, а после Слободзейского перемирия, заключенного между Россией и Турцией в 1807, в Сербию прибыл российский представитель К. К. Родофиникин. Совместные действия русского отряда и сербов в июне 1807 привели к осаде крепости Неготин. Дипломатическая и военная помощь, оказанная Сербии Россией, способствовала тому, что именно на российскую помощь стали ориентироваться сербские власти. В 1808 Карагеоргий был избран верховным кнезом с наследственными правами, а в 1811 на скупщине в Белграде было избрано правительство из шести попечителей (министров). В октябре 1811 русские войска нанесли сокрушительный удар турецкой армии под Рущуком, после чего начались затяжные мирные переговоры. Они завершились 16 мая 1812 подписанием Бухарестского мирного договора, 8‑я статья которого была посвящена Сербии и подразумевала официальное признание Портой автономного положения Сербии в составе Османской империи. На протяжении XIX в., на всех этапах борьбы сербов за независимость, 8‑я статья Бухарестского договора служила отправной точкой дальнейших требований политической самостоятельности Сербии, а сам договор стал важнейшим международно-правовым актом, включившим Сербию в орбиту международной жизни Европы. После начала войны с Наполеоном Россия не смогла уделять балканскому направлению внешней политики должное внимание. Турки, воспользовавшись этим, начали в 1813 наступление на сербские территории, в результате чего повстанческие силы были разгромлены. Произошло массовое бегство сербов через Дунай — в Австрию. Карагеоргий также бежал сначала в Австрию, а позже — в Россию.
Лит.: Арсенијевиħ-Баталака Л. Историја српског устанка. Део 1–2. Београд, 1898–1899; Перовиħ Д. Из историје првог србског устанка. Београд, 1978; Грачев В. П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.). М., 2003. Е. П. Кудрявцева.