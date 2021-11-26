МОНГКУТ

МОНГКУТ - ко­роль Сиа­ма (под име­нем Ра­ма IV).

Из ди­на­стии Чак­ри, отец Дам­рон­га Рат­ча­ну­ба­ба .

Бу­ду­чи за­кон­но­ро­ж­дён­ным сы­ном Ра­мы II, дол­жен был за­нять трон в 1824 году, од­на­ко под дав­ле­ни­ем зна­ти ко­ро­лём (под име­нем Ра­мы III) стал его свод­ный брат.

Монгкут уда­лил­ся в буд­дий­ский мо­на­стырь (ват), где изу­чал па­лий­ский ка­нон (см. Ти­пи­та­ка), иностранные язы­ки. В 1833 году ос­но­вал но­вую буд­дий­скую об­щи­ну Тхам­ма­ютни­кая, в 1836 году стал на­стоя­те­лем монастыря Бо­вон­ни­вет, ко­то­рый пре­вра­тил­ся в один из цен­тров буд­диз­ма в Сиа­ме.

Поль­зу­ясь под­держ­кой бо­га­той тор­го­вой се­мьи Бун­нак, в 1851 году стал ко­ро­лём. Ра­то­вал за раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний в сесльском хозяйстве: ввёл по­зе­мель­ный на­лог в де­неж­ной фор­ме (вме­сто на­ту­раль­но­го), диф­фе­рен­ци­ро­ван­ную шка­лу на­ло­го­об­ло­же­ния, от­ме­нил ис­поль­зо­ва­ние не­оп­ла­чи­вае­мо­го тру­да на государственных ра­бо­тах. Стре­мил­ся мо­дер­ни­зи­ро­вать сис­те­му управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом на западный ма­нер: под­дер­жи­вал праг­ма­ти­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­ную но­вую бю­ро­кра­тию, име­но­вал се­бя «пре­зи­ден­том», соз­дал при­двор­ную шко­лу с западной сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния.

По­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность за ру­бе­жом бла­го­да­ря кни­гам пре­по­да­вав­шей в этой шко­ле А. Ле­о­ноу­энс (в том числе «Анг­лий­ская гу­вер­нант­ка при си­ам­ском дво­ре», «English Governess at the Siamese Court», 1870 год).

Од­но­вре­мен­но под­дер­жи­вал буд­дизм, ко­то­рый рас­смат­ри­вал как од­ну из опор мо­нар­хии.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся про­за­пад­ной ори­ен­та­ции: в 1855 году под­пи­сал не­рав­но­прав­ный до­го­вор с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (см. Анг­ло-си­ам­ские до­го­во­ры), по ана­ло­гии с ко­то­рым бы­ли со­став­ле­ны до­го­во­ры с США (1856 год), Фран­ци­ей (1856 год) и другими го­су­дар­ст­ва­ми.

При Монгкуте был про­из­ве­дён раз­дел Кам­бод­жи (1867 год), к Сиа­му бы­ли при­со­еди­не­ны кам­бод­жий­ские про­вин­ции Бат­там­банг и Ангкор.