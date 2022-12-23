МИДХАТА КОНСТИТУЦИЯ 1876

Мидхата конституция 1876 ( осман. Kanun-ı Esasi) — первая османская конституция, разработанная в русле идеологии османизма под руководством Мидхат-паши и писателя Намыка Кемаля, одного из главных организаторов общества Новые османы. Была октроирована Абдулхамидом II 23 декабря 1876. Состояла из 12 разделов и 119 статей, сопровождалась имперским рескриптом (Hatt-? Humayun) в качестве преамбулы. Создавалась по модели Конституции Бельгии 1831 и прусской Конституционной хартии 1850. Декларировала личную свободу и равенство перед законом всех подданных Османской империи вне зависимости от вероисповедания, гарантировала неприкосновенность частной собственности, справедливую систему налогообложения, свободу печати; независимость судебных органов и введение обязательного начального образования. Предусматривала создание в Османской империи представительных органов: двухпалатного парламента, состоящего из сената и палаты депутатов, а также местного самоуправления. Заключительный раздел М. к. включал одиозную статью 113 о праве правительства объявлять военное положение в случае беспорядков и исключительной прерогативе султана депортировать «вредных для государства лиц». По М. к. султан был главой исполнительной и законодательной власти и сохранял широчайшие права и полномочия. Уже в феврале 1878 парламент был распущен, а действие М. к. приостановлено. После Младотурецкой революции 1908 М. к. была восстановлена, что ознаменовало «Второй конституционный период». Новая редакция М. к., обнародованная в августе 1909 по итогам масштабной конституционной реформы, существенно ограничила власть султана и расширила полномочия парламента, исключала статью 113. После переворота 1913 и прихода к власти младотурецкого «триумвирата пашей» (Энвер-паши, Талат-паши и Джемаль-паши) многие положения М. к. стали игнорировать, а в текст еще четырежды вносились правки (1914, 1915, 1916, 1918), сужавшие полномочия парламента.

Ист .: Sened-i Ittifaktan Gunumuze Turk Anayasa Metinleri. Ankara, 1957.

Лит .: Петросян Ю. А. Новые османы и борьба за Конституцию 1876 г. в Турции. М., 1958; Mardin S. The Genesis of Young Ottoman Thought. Princeton, 1963; Karal E. Z. Osmanl? Tarihi. Cilt 8. Ankara, 1983. П. В. Шлыков.