КОНГРЕСС
КОНГРЕСС (лат. congressus, букв. - сходка; собрание, встреча, сбор):
1) Название крупного собрания, съезда, встречи представителей государств, территорий, организаций, международных конференций (например, Венский конгресс 1814-1815 годов), митинга какого-либо общественного движения (например, Конгресс в защиту мира).
2) Название парламента в США.
Конгресс США состоит из Палаты представителей и Сената, но конгрессменами называются только члены нижней палаты (название «депутат» в США не принято). Палата представителей состоит из 435 членов, избираемых на 2 года по одномандатным округам по мажоритарной системе относительного большинства. Они обладают правом решающего голоса. Кроме конгрессменов, в состав нижней палаты входят также лица (резиденты-комиссары и др.) с правом совещательного голоса: представители от федерального округа Колумбия (столица Вашингтон с прилегающими окрестностями), ассоциированного штата Пуэрто-Рико и самоуправляющихся мелких территорий США (по одному представителю от каждого образования).
В Сенат избираются прямыми выборами по мажоритарной системе два представителя от каждого штата (всего 100 сенаторов); обычно каждая партия, участвующая в выборах (в основном это две партии - Республиканская и Демократическая), выдвигает список из двух кандидатов. Сенат избирается на 6 лет: треть Сената обновляется каждые 2 года. Конгрессмены и сенаторы являются профессиональными парламентариями, имеют свободный мандат (обязательные наказы избирателей им невозможны), не могут быть досрочно отозваны избирателями, не обладают полной депутатской неприкосновенностью (депутатским иммунитетом) - неприкосновенность распространяется только на период сессии (7-8 месяцев в год), время в пути на сессию и обратно, не распространяется на тяжкие преступления, нарушение парламентарием общественного порядка («нарушение мира»).
В палатах существуют два объединения парламентариев: фракция большинства (выигравшая очередные выборы) и фракция оппозиции со своими руководящими комитетами. Заседаниями Палаты представителей руководит спикер - представитель большинства; в Сенате председательствует по должности вице-президент (во время его отсутствия может быть избран временный председатель из фракции большинства). Конгресс создаёт из своих членов различные объединённые комитеты (по экономике, налогообложению и др.), каждая палата также создаёт свои профильные комитеты (по иностранным делам, по образованию и труду и т.д. в Палате представителей, по финансам, сельскому хозяйству и др. в Сенате).
Конституция определяет полномочия конгресса как общие полномочия палат. В частности, закон может быть принят только обеими палатами (вето палаты и возможность преодоления вето другой палатой квалифицированным большинством голосов в США не применялись). Общими полномочиями являются полномочия в области финансов, обороны, иностранных дел и т.д. Отдельные полномочия той или иной палаты, как это принято в большинстве современных конституций, в Конституции США не указаны. Верховный суд США, исходя из концепции подразумеваемых полномочий конгресса, своими толкованиями иногда расширяет конституционный перечень полномочий парламента. Досрочно конституция или какая-либо его палата распущены быть не могут. В конгрессе США осуществляют свою деятельность лоббисты (см. Лоббизм).
3) В некоторых странах название совместного заседания обеих палат парламента для решения особо важных вопросов. Так, во Франции конгресс большинством 3/5 голосов может вносить поправки в конституцию.
4) Названия некоторых политических партий (Конгресс-социалистическая партия и др.) и общественных объединений (Конгресс производственных профсоюзов и др.).