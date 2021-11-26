МАЛЬКОМ-ХАН МИРЗА
МАЛЬКОМ-ХАН МИРЗА - иранский государственный деятель, публицист.
Из армянской семьи; отец состоял переводчиком при российской дипломатической миссии в Тегеране.
Высшее образование получил в Париже.
По возвращении в Иран в 1855 году служил личным переводчиком шаха, преподавал в Доме наук («Дар-оль-фонун») - первом в Иране учебном заведении европейского типа. В 1856-1858 годы в составе иранской делегации участвовал в заключении мирного договора с Великобританией.
С 1858 года разрабатывал социально-экономические и административные реформы, направленные на «европеизацию» Ирана; для пропаганды реформ создал полулегальное общество «Фарамуш-хане» («Дом забвения») по образцу франкмасонских лож, распущенное шахским указом в 1861 году. Призывал к изучению европейских наук и реформе арабского алфавита: диалог «Шейх и министр» («Шейх ва вазир», 1860-1870-е годы) и другое. Ряд реформаторских идей Мальком-хана нашёл воплощение в преобразованиях первого министра Хусейн-хана (1871 год).
С 1861 года на дипломатической работе вне Ирана; в 1873-1889/90 годы посол Ирана в Лондоне, с 1898/99 года - в Риме. В 1878 году удостоен титула принца (шахзаде). В 1870-х годах получил почетное прозвище «опора государства». В 1889 году лишён всех титулов в результате конфликта с Насром эд-Дин-шахом.
Сотрудничал с известным идеологом панисламизма Джамалем ад-Дином аль-Афгани.
В 1890-1894 годы издавал в Лондоне газету «Канун» («Закон»), критиковавшую политику шаха и сыгравшую заметную роль в развитии публицистики на фарси. Одним из первых иранских литераторов обратился к общественно-политической тематике; в политических трактатах апеллировал к национальному самосознанию иранцев, отстаивал идеи независимости и самостоятельности Ирана: «Книга реформ» («Дафтар-е танзимат», 1858 год), «Организация государства» («Дастгах-е диван», 1860-1870-е годы), «Принципы цивилизации» («Усул-е тамаддон», 1875 год).
Публицистика Мальком-хана и демократический стиль его трактатов оказали существенное влияние на становление новой иранской прозы.
Сочинения:
Собр. соч. Тегеран. Т. 1-2. 1325 (1947)- 1347 (1969) (на фарси).