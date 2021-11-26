МАЛЬКОМ-ХАН МИРЗА

МАЛЬКОМ-ХАН МИРЗА - иранский государственный дея­тель, пуб­ли­цист.

Из армянской се­мьи; отец со­сто­ял пе­ре­во­дчи­ком при российской ди­пло­ма­тической мис­сии в Те­ге­ра­не.

Выс­шее об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Па­ри­же .

По воз­вра­ще­нии в Иран в 1855 году слу­жил лич­ным пе­ре­вод­чи­ком ша­ха, пре­по­да­вал в До­ме на­ук («Дар-оль-фо­нун») - пер­вом в Ира­не учеб­ном за­ве­де­нии ев­ропейского ти­па. В 1856-1858 годы в со­ста­ве иранской де­ле­га­ции уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии мир­но­го до­го­во­ра с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

С 1858 года раз­ра­ба­ты­вал со­ци­аль­но-эко­но­мические и административные ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на «ев­ро­пеи­за­цию» Ира­на; для про­па­ган­ды ре­форм соз­дал по­лу­ле­галь­ное общество «Фа­ра­муш-ха­не» («Дом заб­ве­ния») по об­раз­цу франк­ма­сон­ских лож, рас­пу­щен­ное шах­ским ука­зом в 1861 году. При­зы­вал к изу­че­нию ев­ропейских на­ук и ре­фор­ме арабского ал­фа­ви­та: диа­лог «Шейх и ми­нистр» («Шейх ва ва­зир», 1860-1870-е годы) и другое. Ряд ре­фор­ма­тор­ских идей Мальком-хана на­шёл во­пло­ще­ние в пре­об­ра­зо­ва­ни­ях пер­во­го ми­ни­ст­ра Ху­сейн-ха­на (1871 год).

С 1861 года на ди­пло­ма­тической ра­бо­те вне Ира­на; в 1873-1889/90 годы по­сол Ира­на в Лон­до­не, с 1898/99 года - в Ри­ме. В 1878 году удо­сто­ен ти­ту­ла прин­ца (шах­за­де). В 1870-х годах по­лу­чил почетное про­зви­ще «опо­ра го­су­дар­ст­ва». В 1889 году ли­шён всех ти­ту­лов в ре­зуль­та­те кон­флик­та с Насром эд-Дин-ша­хом .

Со­труд­ни­чал с из­вест­ным идео­ло­гом пан­ис­ла­миз­ма Джа­малем ад-Ди­ном аль-Аф­га­ни.

В 1890-1894 годы из­да­вал в Лон­до­не газету «Ка­нун» («За­кон»), кри­ти­ко­вав­шую по­ли­ти­ку ша­ха и сыг­рав­шую за­мет­ную роль в раз­ви­тии пуб­ли­ци­сти­ки на фар­си. Од­ним из пер­вых иранских ли­те­ра­то­ров об­ратил­ся к об­щественно-по­ли­тической те­ма­ти­ке; в по­ли­тических трак­та­тах апел­ли­ро­вал к национальному са­мо­соз­на­нию иран­цев, от­стаи­вал идеи не­за­ви­си­мо­сти и са­мо­стоя­тель­но­сти Ира­на: «Кни­га ре­форм» («Даф­тар-е тан­зи­мат», 1858 год), «Ор­га­ни­за­ция го­су­дар­ст­ва» («Да­ст­гах-е ди­ван», 1860-1870-е годы), «Прин­ци­пы ци­ви­ли­за­ции» («Усул-е та­мад­дон», 1875 год).

Пуб­ли­ци­сти­ка Мальком-хана и де­мо­кра­тический стиль его трак­та­тов ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на ста­нов­ле­ние но­вой иранской про­зы.

Сочинения:

Собр. соч. Те­ге­ран. Т. 1-2. 1325 (1947)- 1347 (1969) (на фар­си).