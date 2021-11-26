КОДЖОН

КОДЖОН (Коч­жон) - пра­ви­тель Ко­реи (с 1863 года), им­пе­ра­тор (1897-1907 годы), 26-й мо­нарх ди­на­стии Ли.

При ро­ж­де­нии на­ре­чён Ли Джэ Хва­ном. Всту­пил на пре­стол в ре­зуль­та­те усы­нов­ле­ния вдов­ст­вую­щей пра­ви­тель­ни­цей по­сле смер­ти её суп­ру­га, не имев­ше­го на­след­ни­ков. До дос­ти­же­ния со­вер­шен­но­ле­тия в 1873 году ре­ген­том при Коджоне был его отец Ли Ха Ын (из­вес­тен под ти­ту­лом тэ­вон­гун), ко­то­рый фак­ти­че­ски управ­лял стра­ной.

Коджон был сла­бым пра­ви­те­лем, и ре­аль­ная власть в го­су­дар­ст­ве при­над­ле­жа­ла со­пер­ни­чав­шим при­двор­ным груп­пи­ров­кам, ори­ен­ти­ро­вав­шим­ся на иностранные дер­жа­вы. Наи­бо­лее про­дол­жи­тель­ной и ост­рой бы­ла кон­фрон­та­ция ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми тэ­вон­гу­на (кон­сер­ва­то­ры, про­япон­ское лоб­би) и ок­ру­же­ни­ем же­ны Коджона - Мин Мён Сон (ре­фор­ма­то­ры, про­ки­тай­ское, а по­сле по­ра­же­ния Ки­тая в ки­тай­ско-япон­ской вой­не 1894-1895 годов - про­рос­сий­ское лоб­би), за­кон­чив­шая­ся в 1895 году убий­ст­вом Мин Мён Сон сто­рон­ни­ка­ми япон­цев.

В 1896 году, опа­са­ясь за свою жизнь, Коджон не­ко­то­рое вре­мя ук­ры­вал­ся в российской мис­сии, про­дол­жая управ­лять стра­ной. В 1897 под дав­ле­ни­ем Общества не­за­ви­си­мо­сти (Тон­нип хёп­хве) при­нял ти­тул им­пе­ра­то­ра. В 1905 году в ре­зуль­та­те ус­та­нов­ле­ния над Ко­ре­ей японского про­тек­то­ра­та власть Коджона бы­ла ог­ра­ни­че­на. В 1907 под дав­ле­ни­ем япон­цев он от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Сунд­жо­на. С 1910 года и вплоть до сво­ей кон­чи­ны про­жи­вал в Япо­нии. По­хо­ро­ны Коджона да­ли тол­чок ан­ти­ко­ло­ни­аль­ным вы­сту­п­ле­ни­ям в Ко­рее (смотри Пер­во­мар­тов­ское на­род­ное дви­же­ние 1919 года). В ис­то­рию Ко­реи Коджон во­шёл как сто­рон­ник уме­рен­ных ре­форм, при ко­то­ром в 1882 году про­изош­ло от­кры­тие стра­ны для внеш­не­го ми­ра.