КАВАКИБИ, АБД АР-РАХМАН

КАВАКИБИ, АБД АР-РАХМАН ИБН АХМАД АЛЬ-КАВАКИБИ - мусульманский реформатор, первый теоретик панарабизма .

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в мед­ре­се Ан­та­кии (Ан­ти­охии) и Ха­ле­ба, изу­чив, кро­ме тра­диционных ис­лам­ских дис­ци­п­лин, арабский, турецкий и персидский язы­ки, ряд свет­ских гу­ма­ни­тар­ных на­ук. Об­щественная дея­тель­ность Кавакиби на­ча­лась в Ха­ле­бе, где в 1875-1880 годах он ре­дак­ти­ро­вал ара­бо-ос­ман­скую газету «аль-Фу­рат», пы­тал­ся из­да­вать ча­ст­ные арабские еже­не­дель­ни­ки «аш-Шах­ба» (1878 год) и «аль-Ити­даль» (1879 год).

Пре­сле­до­ва­ния вла­стей за­ста­ви­ли его в 1898 году (или в 1899 году) бе­жать в Ка­ир, где Кавакиби сбли­зил­ся с хе­ди­вом Егип­та Аб­ба­сом II Хиль­ми (пра­вил в 1892-1914 годах). Идео­ло­гия пан­ара­биз­ма из­ло­же­на в со­чи­не­нии Кавакиби «Мать го­ро­дов» («Умм аль-Ку­ра», 1899 год) и «При­ро­да дес­по­тиз­ма и борь­ба с по­ра­бо­ще­ни­ем» («Та­баи аль-ис­тиб­дад», 1900 год). При­зы­вая к объ­е­ди­не­нию ара­бов под вла­стью ха­ли­фов из ро­да Ку­рей­ши­тов, Кавакиби вы­сту­пал за соз­да­ние все­араб­ско­го го­су­дар­ст­ва со сто­ли­цей в Мек­ке.