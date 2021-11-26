КАРРАНСА ВЕНУСТИАНО ГАРСА

КАРРАНСА ВЕНУСТИАНО ГАРСА - государственный, об­щественный и во­енный дея­тель Мек­си­ки, ге­не­рал.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца. По окон­ча­нии Под­го­то­ви­тель­ной шко­лы в Ме­хи­ко за­ни­мал различные по­сты в пра­ви­тель­ст­ве шта­та, в 1901 году из­бран де­пу­та­том Се­на­та. Во вре­мя Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов вы­сту­пал на сто­ро­не Ф.И. Ма­де­ро. По­сле из­бра­ния Ма­де­ро пре­зи­ден­том в 1911 году гу­бер­на­тор шта­та Коау­и­ла. В 1913 году воз­гла­вил кон­сти­ту­цио­на­ли­ст­ское дви­же­ние про­тив дик­та­ту­ры генерала В. Уэр­ты (1913-1914 годы), объ­е­ди­нив под зна­мё­на­ми кон­сти­ту­цио­на­ли­стов различные слои на­се­ле­ния. По­сле па­де­ния дик­та­ту­ры Уэр­ты с ию­ля 1914 года временный пре­зи­дент стра­ны. На со­зван­ном в октябре 1914 года ре­во­люционном Кон­вен­те Карранса не был при­знан глав­но­ко­ман­дую­щим кон­сти­ту­цио­на­ли­ст­ской ар­ми­ей, что вы­зва­ло рас­кол в дви­же­нии и при­ве­ло к воо­руженному про­ти­во­стоя­нию Карранса и ру­ко­во­ди­те­лей кре­сть­ян­ских от­ря­дов Ф. Ви­льи и Э. Са­па­ты. В январе 1915 года Карранса при­нял аг­рар­ный за­кон, пре­ду­смат­ри­вав­ший ли­к­ви­да­цию круп­ных ла­ти­фун­дий и рас­пре­де­ле­ние зем­ли ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми, что во мно­гом пре­д­о­пре­де­ли­ло ис­ход про­ти­во­стоя­ния в его поль­зу. В конце 1916 года со­звал Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, при­няв­шее 05.02.1917 года бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тическую кон­сти­ту­цию , по ко­то­рой не­дра стра­ны бы­ли объ­яв­ле­ны национальным дос­тоя­ни­ем, а дея­тель­ность иностранных неф­тя­ных ком­па­ний по­став­ле­на под кон­троль го­су­дар­ст­ва. 11.03.1917 года из­бран пре­зи­ден­том стра­ны. Пра­ви­тель­ст­во Карранса по­лу­чи­ло при­зна­ние боль­шин­ст­ва стран Латинской Аме­ри­ки и США. Од­на­ко в осу­ще­ст­в­лении де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний, главным образом аг­рар­ной ре­фор­мы, Карранса про­явил не­ре­ши­тель­ность. В об­ста­нов­ке на­чав­шей­ся гражданской вой­ны бывшие сто­рон­ни­ки Карранса (А. Об­ре­гон и П.Э. Каль­ес) ор­га­ни­зо­ва­ли про­тив не­го за­го­вор. Карранса бе­жал из сто­ли­цы в город Ве­рак­рус, но по пу­ти был убит.