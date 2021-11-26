ДИПОНЕГОРО

ДИПОНЕГОРО (Diponegoro, Dipanegara) - вождь Яванского восстания 1825-1830 годов против нидерландского господства, национальный герой Индонезии .

Стар­ший брат сул­та­на Джокь­я­кар­ты Джа­ро­та (Ха­мен­гку Бу­во­но IV), сто­рон­ник ва­ха­биз­ма, при­вер­же­нец су­физ­ма. От­но­ше­ния Дипонегоро с ни­дерландским ре­зи­ден­том обо­ст­ри­лись по­сле от­ка­за Дипонегоро стать опе­ку­ном мла­ден­ца Ме­но­ла (Ха­мен­гку Бу­во­но IV), сы­на умер­ше­го бра­та, ко­то­рый, воз­мож­но, был ис­тол­ко­ван как стрем­ле­ние Дипонегоро за­нять пре­стол. При­тес­не­ния со сто­ро­ны ни­дерландской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции , в том числе её пла­ны про­ло­жить до­ро­гу че­рез ту часть вла­де­ния Дипонегоро, где бы­ли рас­по­ло­же­ны мо­ги­лы его пред­ков, по­бу­ди­ли Дипонегоро на­чать борь­бу (джи­хад) про­тив гол­ланд­цев под ло­зун­гом за­щи­ты ис­ла­ма, ко­то­рая бы­ла под­дер­жа­на ча­стью на­се­ле­ния Центральной Явы. Вос­ста­ние от­ра­зи­ло не­до­воль­ст­во выс­шей яван­ской зна­ти ущем­ле­ни­ем её прав, воз­му­ще­ние про­стых лю­дей про­из­во­лом ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, на­ло­го­вым гнётом, по­пыт­ка­ми гол­ланд­цев из­ме­нить тра­диционный ук­лад жиз­ни яван­ской об­щи­ны. В хо­де вос­ста­ния Дипонегоро про­явил ор­га­ни­за­тор­ские спо­соб­но­сти, во­енное да­ро­ва­ние, но был не­по­сле­до­ва­те­лен и не су­мел удер­жать сто­рон­ни­ков. В мар­те 1830 года он по­шёл на пе­ре­го­во­ры с гол­ланд­ца­ми, на­стаи­вая на при­зна­нии за ним ста­ту­са ли­де­ра му­суль­ман Явы и сул­та­на. Ко­ло­ни­аль­ные вла­сти от­ка­за­лись при­нять эти тре­бо­ва­ния, аре­сто­ва­ли Дипонегоро и вы­сла­ли на остров Су­ла­ве­си. В ссыл­ке он на­пи­сал ис­то­рию Яван­ско­го вос­ста­ния, ко­то­рая впо­след­ст­вии бы­ла час­тич­но опуб­ли­ко­ва­на.