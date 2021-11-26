АГИНАЛЬДО (исп. Aguinaldo), Эмилио

Филиппинский политический деятель.

По происхождению малаец. Генерал. Принимал активное участие, пользуясь поддержкой США , в антииспанском освободительном движении 1896–1898. После провозглашения независимости Филиппин 22.03.1897 стал первым президентом государства. Проводил репрессии против оппонентов в освободительном движении. В ноябре — декабре 1897 потерпел поражение и покинул страну. После начала Испано-американской войны 1898 представители США заключили соглашение о союзе с А. с обещанием независимости Филиппин. 12.06.1898 была снова провозглашена независимая республика во главе с вернувшимся на Филиппины А. А. протестовал против испано-американского мирного договора 10.12.1898, по которому Филиппины отошли к США. Возглавил сопротивление США в американо-филиппинской войне 1899–1901 . 23.03.1901 А. был взят в плен и призвал прекратить борьбу. Подписал соглашение о подчинении филиппинских войск военному командованию США. До середины 30-х продолжал активно участвовать в политической жизни Филиппин, находясь в рядах Национал-социалистической партии и Союза ветеранов революции. В 1935 участвовал в президентских выборах, но потерпел поражение.

Автор статьи: И. А. Конорева.