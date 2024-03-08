РОЖЬЕ, ШАРЛЬ ЛАТУР

Рожьé ( фр . Rogier), Шарль Латур (17.08.1800, Сен-Кантен, Франция — 27.05.1885, Синт-Йосст-тен-Ноде, Бельгия) — бельгийский государственный и политический деятель, один из основателей бельгийского государства . Из семьи бельгийских торговцев тканями, осевших в XVIII в. в Камбре, а в 1814 обосновавшейся в Льеже. Р. блестяще окончил императорский лицей Льежа, интересовался историей, философией просветителей, педагогикой. Близкий друг либералов П. Дево, Ж. Лебо, вместе с которыми с 1824 начал издавать либеральную газету «Mathieux Laensbergh» (c 1825 — «Le Politique»). На ее страницах звучали призывы к унионизму — объединению либералов и католиков (см. Католическая партия Бельгии ) в борьбе против правления нидерландского короля Вильгельма I . В 1826 Р. защитил диссертацию в области права, стал адвокатом. Как политик выступал за установление демократических свобод, организацию всеобщей петиционной кампании против занятия большинства государственных должностей голландцами. Участник августовских событий Бельгийской революции 1830 , в сентябре назначен главой Административной комиссии, оформившейся вскоре во Временное правительство. Представлял Льеж в Национальном конгрессе Бельгии. В марте 1831 назначен адъютантом регента Бельгии Сюрле де Шокье. В 1831 избран депутатом от Тюрнхаута в бельгийский парламент. В 1831–1832 и 1834–1840 — губернатор провинции Антверпен. В 1832–1834 — министр внутренних дел (инициатор строительства в Бельгии разветвленной сети железных дорог), в 1840–1841 — министр общественных работ, искусства и образования. После падения правительства унионистов вновь избран губернатором провинции Антверпен. Участвовал в работе Конгресса либералов 1846 и создании Либеральной партии Бельгии . В 1847–1852, 1857–1868 — глава либеральных кабинетов, министр внутренних дел в 1857–1861. Р. способствовал принятию закона о государственном среднем образовании, мер по восстановлению экономики Фландрии, проведению в жизнь идеи о реформе обороны, в том числе реконструкции фортификаций Антверпена. Как министр иностранных дел (1861–1868) участвовал в подписании в 1863 договора о выкупе у Нидерландов права свободного судоходства по Шельде; во время Люксембургского кризиса 1867 выступал за вхождение Люксембурга в состав Бельгии. Депутат палаты представителей от Антверпена (1837–1854, 1857–1863), Брюсселя (1856–1857), Турне (1863–1885). В 1878 являлся председателем чрезвычайной сессии нижней палаты парламента. Кавалер высших наград Бельгии и иностранных государств.

Лит .: Discailles E. Charles Rogier // Biographie nationale de Belgique. T. XIX. Bruxelles, 1907. P. 694–781; Bartelous J. Nos Premiers ministres. De Léopold Ier à Albert Ier. 1831–1934. Bruxelles, 1983. P. 63–82. А. О. Хорошева.