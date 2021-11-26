МАРТИНЕС КАМПОС, АНТОН
МАРТИНЕС КАМПОС, АНТОН АРСЕНИО - испанский государственный, политический и военный деятель, капитан-генерал (1876 год).
С 1852 года на службе в армии, участвовал в испано-марокканской войне 1859-1860 годов, англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861-1867 годов, Десятилетней войне на Кубе 1868-1878 годов. В 1872 году военный губернатор Каталонии, руководил подавлением кантональных восстаний в Барселоне и Валенсии. 29.12.1874 года возглавил пронунсиаменто (военный мятеж) в городе Сагунто, в результате которого была восстановлена монархия. 9.10.1876 года назначен главнокомандующим испанскими силами на Кубе, подписал завершивший Десятилетнюю войну Санхонский договор.
Выступал за распространение на Кубу прав испанских провинций, которыми они располагали по конституции 1876 года (эта инициатива не была поддержана правительством). По возвращении с Кубы по поручению короля Альфонсо XII Умиротворителя участвовал в формировании нового кабинета министров. В марте - декабре 1879 года министр-президент и военный министр. В 1881-1883 годах военный министр в кабинете П. М. Сагасты. В 1893-1894 годах командовал испанскими войсками в Марокко. В феврале 1895 года с началом Национально-освободительной войны на Кубе 1895-1898 годов вновь возглавил испанские силы на острове. В 1896 году отстранён от должности из-за неудач в борьбе с повстанцами. С 1899 года президент Высшего военного и морского совета. Памятник Мартинесу установлен в мадридском парке дель-Буэн-Ретиро.