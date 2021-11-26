КРИСТЕНСЕН ЙЕНС КРИСТИАН

Кристенсен (дат. Christensen) Йенс Кристиан (21.11.1856, Побёль — 19.12.1930, Рингкёбинг) — датский политический и государственный деятель.

Из зажиточной крестьянской семьи Зап. Ютландии, с 8 лет был пастухом. Получил педагогическое образование, вступил в партию Венстре. В 1890—1924 депутат фолькетинга. В Венстре возглавил левую группу, выступавшую против сотрудничества с консерваторами, которая в 1895 вышла из партии, образов новую партию Реформ-Венстре, председателем которой К. стал в 1897. С 1901 — в левом правительстве Й. Г. Дёйнцера министр по делам религии, проводил реформы сельского школьного образования. Премьер-министр 14 января 1905 — 12 октября 1908. Провел избирательную реформу, по которой женщинам было предоставлено избирательное право. Из-за коррупционного скандала, связанного с министром юстиции П. А. Альберти, был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра, но остался лидером партии. В 1910 способствовал объединению умеренных и радикальных Венстре во вновь единую партию Венстре, стал председателем новой партии. В 1912 — председатель фолькетинга. В 1916 получил пост министра без портфеля. Участвовал в переговорах с представителями Исландии о расширении ее автономии. В 1920—1922 получил портфель министра по делам религии, после чего оставил политику. В последние годы жизни занимался осушением болот в Ютландии.

Соч.: Dagbøger 1900—1909. Gyldendal, 2006.

Лит.: Duedahl P. J. C. Christensen. Et politisk menneske. Gyldendal, 2006.