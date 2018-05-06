Краткий курс истории. Зигмунд Фрейд 6 мая 1856 года родился Сигизмунд Шломо Фройд, более известный в России под именем Зигмунд Фрейд. Фрейд получил известность как основатель психоанализа, оказавшего существенное влияние на психологию и медицину, антропологию и социологию, искусство и литературу XX века. Тяга к науке Зигмунд Фрейд родился в семье еврейского торговца. Благодаря принятию Австрийской конституции еврейское население получило право селиться в Вене. Зигмунд с отличием окончил гимназию, но в коммерческое училище (по стопам отца) не пошел. Он поступил в медицинский университет, что было вовсе не просто: семья была небогата. Специальность была выбрана из любопытства – его тянуло к исследованиям и науке, а большинство открытий...

6 мая 1856 года родился Сигизмунд Шломо Фройд, более известный в России под именем Зигмунд Фрейд. Фрейд получил известность как основатель психоанализа, оказавшего существенное влияние на психологию и медицину, антропологию и социологию, искусство и литературу XX века.

Тяга к науке

Зигмунд Фрейд родился в семье еврейского торговца. Благодаря принятию Австрийской конституции еврейское население получило право селиться в Вене. Зигмунд с отличием окончил гимназию, но в коммерческое училище (по стопам отца) не пошел. Он поступил в медицинский университет, что было вовсе не просто: семья была небогата. Специальность была выбрана из любопытства – его тянуло к исследованиям и науке, а большинство открытий в то время происходило именно в медицине и биологии. Фрейд стал доктором медицины в 1881 году и через пять лет женился. У него родилось шестеро детей. Младшая дочь Анна стала известным британским психологом, основателем детского психоанализа.

23 октября 1896 года умер отец Фрейда, чью смерть Зигмунд переживал особенно остро: на фоне охватившего его отчаяния и ощущения одиночества у него начал развиваться невроз. Именно по этой причине Фрейд решил применить анализ к самому себе, исследуя детские воспоминания при помощи метода свободных ассоциаций. Этот опыт заложил основы психоанализа. Ни один из прежних методов не был пригоден для достижения нужного результата, и тогда Фрейд обратился к изучению собственных сновидений. Самоанализ Фрейда был крайне болезненным и проходил весьма тяжело, однако оказался продуктивным и важным для его дальнейших изысканий.

Этюды

Зигмунд Фрейд по праву считается отцом современного психоанализа. Нервные расстройства являлись на тот момент серьезной проблемой, так как были явлением сколь частым, столь же и необъяснимым. Фрейд искал способы борьбы с ними: гидротерапия, электротерапия, кокаин, обвинение защищенного секса во всех бедах и, наконец, так хорошо знакомые нам по фильмам беседы в кабинете психоаналитика. Доктор заметил, что, рассказывая о своей жизни в непринужденной обстановке, пациенты делились каким-то важным старым переживанием, после чего им становилось легче. Свои наблюдения он изложил в книге «Этюды об истерии». Так начал зарождаться психоанализ. Поначалу, правда, особого интереса у научного сообщества работы Фрейда не вызвали, несмотря на успех практики: пациентам становилось легче, а некоторые и вовсе излечивались от невроза.

Тайны сна

Зигмунд Фрейд первым всерьез занялся изучением сновидений, до него им не придавалось особого значения, тем более в медицине. Он издал труд «Толкование сновидений». По мысли Фрейда, в снах отражены глубинные процессы психики, корнями уходящие в раннее детство. Именно там находятся примитивные желания, вызванные похотью и ненавистью. Основой личности Фрейд видел сексуальный инстинкт и жажду удовольствий. Но идеи Фрейда, связанные с темой секса, заставили его наставников и коллег отвернуться от него. В дальнейшем его великие ученики Адлер и Юнг разработали свои теории, в которых во многом не соглашались с наставником. 23 сентября 1939 года отца современного психоанализа не стало.