Краткий курс истории. Медицинский переворот Рентгена 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл «икс-лучи», названные впоследствии рентгеновским излучением – открытием, перевернувшим весь мир. И хотя с тех пор прошло более ста лет, этот научный переворот по сей день считается одним из самых важных в медицине. Ученый без аттестата Выдающийся физик родился в 1845 году в довольно развитом немецком городе Дюссельдорфе. Как и многим выдающимся в своем ремесле людям, ему плохо давались иные дисциплины, кроме физики. Дело обстояло настолько плохо, что Вильгельм не сумел получить аттестат об окончании школы. Впрочем, юноша не стал отчаиваться и записался на лекционный курс в Утрехтский университет. Там талантливого...

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл «икс-лучи», названные впоследствии рентгеновским излучением – открытием, перевернувшим весь мир. И хотя с тех пор прошло более ста лет, этот научный переворот по сей день считается одним из самых важных в медицине.

Ученый без аттестата

Выдающийся физик родился в 1845 году в довольно развитом немецком городе Дюссельдорфе. Как и многим выдающимся в своем ремесле людям, ему плохо давались иные дисциплины, кроме физики. Дело обстояло настолько плохо, что Вильгельм не сумел получить аттестат об окончании школы. Впрочем, юноша не стал отчаиваться и записался на лекционный курс в Утрехтский университет. Там талантливого ученика заметил весьма известный физик по фамилии Кундт, сделал своим ассистентом, и вот Рентген уже сам ведущий профессор университета в Страсбурге. А в 1894-м – ректор Вюрцбургского университета. В университете он получил доступ к самому современному оборудованию, что вкупе с трудолюбием Вильгельма дало известный результат.

Вильгельм Рентген был трудолюбивым человеком и, будучи руководителем физического института Вюрцбургского университета, имел привычку допоздна засиживаться в лаборатории.

Увидел руку насквозь

8 ноября 1895 года Вильгельм Рентген, уходя из лаборатории, погасил свет, но заметил, что одна баночка почему-то светится. Он вспомнил, что забыл выключить вакуумную трубку. Действительно, после отключения трубки, которая находилась в другой части комнаты, свечение прекратилось. Физик стал изучать это явление, предположив, что свечение вызвано каким-то лучом. Он подставлял на его пути различные предметы, сквозь них беспрепятственно излучение проходило. Когда он поставил ящик с гирями, то увидел лишь очертания гирь. А когда его рука попала случайно под излучение, Рентген обнаружил, что видит свою руку насквозь, то есть видит кости. Далее последовало еще больше экспериментов с Х-лучами. Наконец, Вильгельм Рентген опубликовал большой научный труд, который вызвал потрясающий восторг среди научного сообщества физиков и медиков.

В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами. Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки (тормозное излучение ускоренных электронов). Учёный сделал трубку специальной конструкции — антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он в течение нескольких недель изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название рентгеновского.

Нобелевская

За свое открытие Рентген был удостоен Нобелевской премии в области физики в 1901 году. Сам ученый не был гордецом и лишь продолжил изучать возможные области применения рентгеновских лучей. Но, по сути, это открытие послужило колоссальным толчком в развитии медицины, ведь раньше у врачей не было иного способа заглянуть внутрь человека, не прибегнув к хирургическому вмешательству. Вдобавок исследования Рентгена послужили основой для такого ответвления в науке, как рентгенология, которая занимается диагностикой заболеваний по рентгеновским снимкам. А в наши дни рентгеновские лучи используют также для определения подлинности ювелирных украшений или картин, проверки багажа в аэропортах и метро, в промышленности и многом другом.