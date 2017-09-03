Краткий курс истории. Маркс против Бакунина 3 сентября 1866 года в Женеве начался первый конгресс I Интернационала – первой массовой международной организации рабочего класса. Интернационал объединял ячейки из 13 стран Европы и США. От прав – к революции I Интернационал неспроста возник во второй половине XIX века. К тому моменту в мире произошли знаковые для истории события. Это и Великая Французская буржуазная революция (1789 год), и промышленный переворот (становление и развитие индустриального производства), приведший к росту числа рабочих и мощнейшему рывку в сфере развития транспорта (изобретён пароход, распространяются железнодорожные пути сообщения). Всё это привело к тому, что рабочие стали задумываться о своих политических и экономических правах. В...

3 сентября 1866 года в Женеве начался первый конгресс I Интернационала – первой массовой международной организации рабочего класса. Интернационал объединял ячейки из 13 стран Европы и США.

От прав – к революции

I Интернационал неспроста возник во второй половине XIX века. К тому моменту в мире произошли знаковые для истории события. Это и Великая Французская буржуазная революция (1789 год), и промышленный переворот (становление и развитие индустриального производства), приведший к росту числа рабочих и мощнейшему рывку в сфере развития транспорта (изобретён пароход, распространяются железнодорожные пути сообщения). Всё это привело к тому, что рабочие стали задумываться о своих политических и экономических правах. В 1857–1859 годах случился первый экономический кризис капиталистической системы, который и послужил поводом для создания I Интернационала. Однако за короткий период (1857–1868 годы) лидеры рабочего класса перешли от требований политических и экономических прав к требованию свержения всего общественного строя путём революции. Буржуазия всерьёз начала опасаться за свои капиталы и привилегированное общественное положение.

Познакомился Маркс с Бакуниным еще в 1843 г. Вот в каких выражениях передавал свои впечатления о первом знакомстве с Марксом сам Бакунин:

"Маркс был тогда более крайний, чем я. Я совсем был не знаком тогда с политической экономией, я не освободился еще от метафизических абстракций и мой социализм был тогда инстинктивным. Он же, хотя и моложе меня годами, был уже атеистом, научным материалистом и сознательным социалистом. Именно в эту эпоху вырабатывал он первые основания своей настоящей системы. Мы довольно часто виделись друг с другом, потому что я очень уважал его за его страстную и серьезную преданность делу пролетариата, хотя всегда с примесью личного тщеславия".

С первых встреч между ними зародилась взаимная неприязнь, вызванная несходством темпераментов, различием общих складов мышления и настроений. Эта неприязнь подогревалась теоретической непримиримостью Маркса.

Переписка Маркса дает много примеров презрительного отношения его к своим теоретическим противникам. Он не скрывал сознания своего перед ними умственного превосходства. Психологическая неприязнь получила богатую пищу вскоре после известных выступлений Бакунина в 1848 году, когда в связи с революционным движением в Европе он явился проповедником всеславянского объединения. К этим выступлениям Бакунина Маркс отнесся резко отрицательно. В Марксе не было, конечно, немецкого национализма. Ополчаясь против панславистской идеологии Бакунина, он исходил не из желания спасать немецкую государственность, которая была ему не менее ненавистной, чем Бакунину, а руководился только интересами революции. Сам Бакунин, как мы увидим ниже, должен был признать, что в этом вопросе правота была не на его стороне.

В конце 1848 г. Бакунин выпустил свое "Воззвание к славянам русского патриота". В этом воззвании он призывал славян к борьбе за освобождение всех славянских народов, -- независимо от особенностей каждого народа и тех условий, в которых народы эти жили. В ответ на это воззвание в газете Маркса "Neue Rheiniche Zeitung" были помещены статьи, смысл которых сводился к следующему:

Тяжкий мучительный опыт научил нас, что "братство европейских народов" достигается не посредством фраз и благочестивых пожеланий, а путем решительных революций и кровавой борьбы; что дело идет тут не о братстве всех европейских народов под сенью одного республиканского знамени, - но о союзе революционных народов против контрреволюционных, о союзе, который осуществляется не на бумаге, а на поле битвы. И если, продолжал автор далее, -- революционный панславизм там, где идет дело о фантастических славянских национальностях, -- отказывается совсем от революции, то в таком случае, мы знаем, что нам делать. В таком случае "борьба неумолимая, борьба на жизнь и на смерть" с изменяющим революции славянством, истребительная борьба и беспощадный терроризм - не в интересах Германии, а в интересах революции.

Предсказал весь путь СССР

Главными идеологами I Интернационала были Карл Маркс и Михаил Бакунин, известнейший русский теоретик анархизма и революционер XIX века. Между ними развернулось нешуточное соперничество за влияние на умы и идейное лидерство. Бакунин с позиций анархизма подверг жесточайшей критике теорию коммунизма Маркса, предсказав все ключевые события для государства, которое решит пойти по пути марксизма. Забегая вперёд, скажем: русский мыслитель в точности описал то, что случилось в России после революции 1917 года и до распада СССР. Однако обвинения Бакунина в шпионаже против России и другая клевета привели к победе Маркса.

Противоречивое могущество

Отметим, что самые радикальные революционные взгляды пришлись на период, когда Европа развивалась крайне стремительно. Европейцы ещё никогда не жили в таких противоречивых условиях: с одной стороны – развитие, с другой – необычайная популярность идей, призывающих к свержению действующего строя. И хотя I Интернационал стал серьёзной силой, он так и не смог сплотиться из-за внутренних идеологических противоречий. Передовые европейские державы, в свою очередь, пошли по пути либерального, а не революционного развития. Зато в Российской империи, в начале XIX века также находившейся на пике развития по многим параметрам, революция всё же случилась…