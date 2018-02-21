Краткий курс истории. Коммунистический «символ веры» 21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии». Поручение История «Манифеста» началась во многом благодаря «Союзу справедливых» – леворадикальному обществу, которое оказалось предвестником социалистических и коммунистических европейских и мировых партий. Именно первый конгресс «Союза», проходивший в начале июня 1847 года, поручил Энгельсу создание текста программного документа этой организации, в котором бы декларировались и обосновывались цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций. Текст «Манифеста» впервые увидел свет в Лондоне, издание носило анонимный характер. Первое издание На самом деле относительно точной даты публикации коммунистического «символа веры» существуют расхождения, но все версии указывают на вторую половину февраля...

21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».

Поручение

История «Манифеста» началась во многом благодаря «Союзу справедливых» – леворадикальному обществу, которое оказалось предвестником социалистических и коммунистических европейских и мировых партий. Именно первый конгресс «Союза», проходивший в начале июня 1847 года, поручил Энгельсу создание текста программного документа этой организации, в котором бы декларировались и обосновывались цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций. Текст «Манифеста» впервые увидел свет в Лондоне, издание носило анонимный характер.

Первое издание

На самом деле относительно точной даты публикации коммунистического «символа веры» существуют расхождения, но все версии указывают на вторую половину февраля 1848 года.

Начавшиеся по всей Европе революции 1848 года обеспечили идеальный момент для публикации этого революционного документа, однако с ним могло ознакомиться незначительное количество людей, и особенного влияния на те события он не оказал.

Единственным исключением был Кёльн, где выходившая значительным тиражом газета Маркса Neue Rheinische Zeitung популяризовала «Коммунистический манифест» и его идеи.

Массовый интерес к документу возник уже в 1870-х годах благодаря деятельности Первого интернационала, Парижской коммуне и судебному процессу против СДПГ, на котором отрывки из «Манифеста» зачитывались стороной обвинения. Таким образом, по закону стало возможным легально публиковать «Манифест» в Германии, и в 1872 году Маркс и Энгельс быстро подготовили новое немецкое издание. В общей сложности, лишь за 1871—1873 годы вышло 9 редакций «Манифеста» на 6 языках. В 1872 году первое издание в США подготовила суфражистка Виктория Вудхалл.

«Манифест» достаточно быстро распространился по Европе, его перевод осуществлялся социалистами из разных стран и в результате стал основой для программных документов коммунистических партий во всем мире. Автором первого перевода на русский язык в 1860-х годах выступил М. А. Бакунин, известный теоретик анархизма и, что важно, оппонент Маркса по I Интернационалу.

Сигнал к революции

Но популярность в России «Манифест» получил после второго издания, в 1882 год – в переводе Г. В. Плеханова. Этот вариант отличался от перевода, сделанного Бакуниным, тем, что имел специальное предисловие, написанное Марксом и Энгельсом. В предисловии говорилось, что со времен первого издания «Манифеста» на русском языке многое изменилось в самой России и благодаря развитию США – в мире. Далее ставились вопросы о способности русской крестьянской общины осуществить переход к коммунистической форме общего владения и возможности такой русской революции стать сигналом для пролетарской революции на Западе. С тех пор «Манифест» издавался огромными тиражами и не потерял своей актуальности. Савый свежий всплеск интереса в разных странах к данному документу проявился с наступлением XXI века.