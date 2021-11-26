ДРО НЮМА

ДРО НЮМА - швейцарский государственный деятель.

По окон­ча­нии шко­лы ра­бо­тал гра­вё­ром, за­тем учи­те­лем. С 1864 года ре­дак­тор газеты «Le National Suisse» в Ла-­Шо-­де-­Фо­не. С 1869 году за­нял­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью, из­би­рал­ся на различные по­сты в кан­то­наль­ных ор­га­нах, а за­тем в кон­фе­де­ра­тив­ном пра­ви­тель­ст­ве, в том числе ру­ко­во­ди­те­лем депутатов внутренних дел (1876-1878 годы), тор­гов­ли и сельского хозяйства (1879-1980 годы, 1882-1986 годы), иностранных дел (1888-1892 годов), по­ли­тического департамента (1881, 1887 годы), а так­же ви­це-пре­зи­ден­том (1886 год).

В 1881 и 1887 годах пре­зи­дент Швейцарской кон­фе­де­ра­ции . Вы­сту­пал за уси­ле­ние цен­тра­ли­за­ции кон­фе­де­ра­ции, по­вы­ше­ние ро­ли ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти при стро­гом со­блю­де­нии ли­бе­раль­ных прин­ци­пов в эко­но­ми­ке и по­ли­тической жиз­ни. Ввёл в обо­рот тер­мин эта­тизм, трак­туя его как тор­же­ст­во цен­тра­лиз­ма и го­су­дар­ст­вен­но­сти над сво­бо­дой и ин­ди­ви­ду­аль­но­стью. По­лу­чил ев­ропейсую из­вест­ность в ре­зуль­та­те ди­пло­ма­тического кон­флик­та Швей­ца­рии с Гер­ма­ни­ей в 1889 году. С 1893 года ру­ко­во­дил ме­ж­ду­народной транс­порт­ной фир­мой в Бер­не, от­верг пред­ло­же­ние крит­ско­го пар­ла­мен­та за­нять пост гу­бер­на­то­ра ост­ро­ва и при­гла­ше­ние на долж­ность со­вет­ни­ка ко­ро­ля Сиа­ма. Ав­тор ря­да ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии Швей­ца­рии XIX века.