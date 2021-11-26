ДРО НЮМА
ДРО НЮМА - швейцарский государственный деятель.
По окончании школы работал гравёром, затем учителем. С 1864 года редактор газеты «Le National Suisse» в Ла-Шо-де-Фоне. С 1869 году занялся политической деятельностью, избирался на различные посты в кантональных органах, а затем в конфедеративном правительстве, в том числе руководителем депутатов внутренних дел (1876-1878 годы), торговли и сельского хозяйства (1879-1980 годы, 1882-1986 годы), иностранных дел (1888-1892 годов), политического департамента (1881, 1887 годы), а также вице-президентом (1886 год).
В 1881 и 1887 годах президент Швейцарской конфедерации. Выступал за усиление централизации конфедерации, повышение роли органов исполнительной власти при строгом соблюдении либеральных принципов в экономике и политической жизни. Ввёл в оборот термин этатизм, трактуя его как торжество централизма и государственности над свободой и индивидуальностью. Получил европейсую известность в результате дипломатического конфликта Швейцарии с Германией в 1889 году. С 1893 года руководил международной транспортной фирмой в Берне, отверг предложение критского парламента занять пост губернатора острова и приглашение на должность советника короля Сиама. Автор ряда исследований по истории Швейцарии XIX века.