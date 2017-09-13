Что такое «костотряс»? «Ну вот, изобрел велосипед!» – так говорят про человека, который придумал то, что уже очень давно и прочно существует. Но велосипед изобрели не тысячу лет назад, а только в позапрошлом веке и называли его поначалу «костотрясом». В 1853 году французский каретных дел мастер Мишо создал конструкцию велосипеда, и по тем временам это считалось чудом техники. Был его велосипед деревянным, без рессор и амортизаторов, а колеса «обувались» в железные полоски, чтобы быстро не стирались. Да и педалей тоже не было – седоку приходилось отталкиваться ногами от земли или от булыжной мостовой. В дальнейшем тот же изобретатель запатентовал педальный привод на переднее...

«Ну вот, изобрел велосипед!» – так говорят про человека, который придумал то, что уже очень давно и прочно существует. Но велосипед изобрели не тысячу лет назад, а только в позапрошлом веке и называли его поначалу «костотрясом».

И хотя народное творчество любит приписывать изобретения велосипеда кому угодно, от Александра Македонского до Леонардо да Винчи, в реальности его современную форму подарил нам в 1864 году французский каретных дел мастер Мишо.

До него, с 1817 года, был известен «самокат Дреза» - он был деревянным, без рессор и амортизаторов, а колеса «обувались» в железные полоски, чтобы быстро не стирались. Да и педалей тоже не было – седоку приходилось отталкиваться ногами от земли или от булыжной мостовой. В дальнейшем тот же изобретатель запатентовал педальный привод на переднее велосипедное колесо. Параллельно с ним подобную машину изобрел механик Пьер Лалльман.

Существует миф о том, что еще за полвека до этих французов крепостной мастеровой нижнетагильского завода Ефим Артамонов создал свой цельнометаллический велосипед. В 1801 году на нем он доехал до самой Москвы, но патент на изобретение уральскому умельцу так и не выдали.

Однако легенда о крепостном крестьянине-умельце Ефиме Артамонове родом с Урала, не находит никаких подтверждений в исторических документах. Впервые он упоминается только в конце XIX века в книге В. Д. Белова «Исторический очерк уральских горных заводов» (издание 1898 г., Санкт-Петербург):

«Во время коронования императора Павла, следовательно в 1801 г., мастеровой уральских заводов Артамонов бегал на изобретённом им велосипеде, за что по повелению императора получил свободу со всем потомством».

В действительности Павел I короновался в 1797 году, а в 1801 — Александр I. Белов, как и любой фальсификатор, не приводит никаких ссылок на документы, подтверждающие его поразительную находку. Никаких упоминаний об Артамонове не удалось найти ни в камер-фурьерских церемониальных журналах 1796, 1797 и 1801 годов, ни в «повестке по случаю кончины Его императорского величества государя императора Павла Петровича», ни в описании коронации Его императорского величества Александра Павловича, ни в «Списке о всех милостях, излиянных покойным государем Павлом I в день его коронации 5 апреля 1797 года», ни в архивах канцелярии Н. Н. Новосильцева, созданной в 1801 году и занимавшейся рассмотрением технических изобретений, ни в подборке материалов о крепостных изобретателях, публиковавшейся в «Отечественных записках» П. П. Свиньина (1818—1830). Не найдено и никаких других документов, которые бы подтверждали рассказ Белова.

Прототипом легенды, возможно, послужили крепостной изобретатель Егор Кузнецов-Жепинский, действительно получивший вольную (вместе с племянником Артамоном) в 1801 году за свои изобретения. Однако Кузнецов сконструировал не велосипед, а дрожки с верстометром и музыкальным органом.

В действительности, только во второй половине XIX века велосипеды стали завоевывать популярность, несмотря на всё их несовершенство. В 1839-40 годах велосипеды получили педали и седло, что сделало езду действительно удобной и быстрой. Начали появляться специальные школы, и практически ежегодно организовывались гонки.

Уже упомянутый ранее каретный мастер Мишо, доведший форму велосипеда до почти современного вида, создал раму не из дерева, а из металла, а также поднял сиденье над рамой, на удобную для распрямления ноги высоту.

В России законодателями «велосипедной моды» были в основном люди состоятельные и даже принадлежавшие к императорскому дому – велосипед в то время стоил довольно дорого. У Александра II, например, был «костотряс», изготовленный в Париже в 1867 году, и именно эта машина уже имела все основные признаки современного велосипеда.