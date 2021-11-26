БАННИНГ Эмиль Теодор Юбер Жозеф

Бельгийский государственный деятель, журналист, писатель, теоретик колонизации , доктор философии и филологии.

Начал карьеру как журналист газеты «Эхо парламента» и служащий Королевской библиотеки, затем поступил на должность библиотекаря и переводчика в министерство иностранных дел. Вскоре стал советником короля Леопольда II по историческим и географическим вопросам, в частности по вопросам колонизации Конго. Автор записок о нейтралитете , выкупе права судоходства по р. Шельде, отношениям Церкви и государства, проблемах обороны.

Начиная с 1890 отмежевывался от колониальной политики короля, снискавшей негативные отклики. В основе политической доктрины Б. лежали принципы международной морали и уважения прав человека. Представитель Бельгии на Берлинской ​(1884) и Брюссельской (1890) конференциях. Член Королевской академии Бельгии.

Сочинения:

Considérations politiques sur la défence de la Meuse. Bruxelles-Paris, 1918;

Les origines et les phases de la neutralité belge. Bruxelles, 1927;

Réflexions morales et politiques. Bruxelles, 1946.

Автор статьи: А. О. Хорошева.

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