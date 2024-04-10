9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Революция 1848 года в Австрии и Германии

Кан С.

Выяснить причины поражения революции 1848 г. и причины победы реакционных сил, сумевших к лету 1849 г. повсеместно в Центральной Европе восстановить старые порядки, являлось основной задачей этой книги. Читатель найдёт в ней описание не только революционной борьбы немецкого народа, но и революционной борьбы против крепостничества и национального угнетения других, не немецких народов, проживавших на территории Австрии и отдельных германских государств — венгров, чехов, словаков, хорватов, сербов, поляков и русинов-украинцев. Он найдёт в книге также рассказ об отношении отдельных общественных классов к революции.