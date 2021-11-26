ОСКАР I ЖОЗЕФ ФРАНСУА

ОСКАР I ЖОЗЕФ ФРАНСУА (швед. Oscar, Oskar); (Оскар Иосиф Франц) - король Швеции и Норвегии (1844-1859 годы).

Из ди­на­стии Бер­на­до­тов , сын Кар­ла XIV Юха­на . Прие­хал в Шве­цию вме­сте с от­цом в 1810 году. С 1818 года на­след­ный принц Шве­ции и Нор­ве­гии, в том же го­ду по­сту­пил в Уп­псаль­ский университет. По­лу­чил пре­крас­ное об­ра­зо­ва­ние, сре­ди его учи­те­лей - хи­мик Й.Я. Бер­це­ли­ус и ис­то­рик Э.Г. Гей­ер. В 1819 году по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла, в 1826 году - ад­ми­ра­ла, за­ни­мал важ­ные во­енные по­сты (глав­но­ко­ман­дую­щий вой­ска­ми в Ско­не, ко­ман­дую­щий шведской и норвежской ар­тил­ле­ри­ей и другим). В 1823 году же­нил­ся на Жо­зе­фи­не Лейх­тен­берг­ской, до­че­ри Э. де Бо­гар­не, от ко­то­рой имел 5 де­тей. В 1824, 1833 годах ви­це-ко­роль Нор­ве­гии. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, в 1830 году по­се­тил Рос­сию. При­дер­жи­вал­ся ли­бе­раль­ных взгля­дов, на поч­ве че­го кон­флик­то­вал с от­цом, по­доз­ре­вав­шим его в ин­три­гах. В 1840 году ано­ним­но вы­пус­тил кни­гу «О на­ка­за­ни­ях и ис­пра­ви­тель­ных уч­ре­ж­де­ни­ях» («Om straff och straff-anstalter»), где осу­дил тя­жё­лые ус­ло­вия в тюрь­мах, вы­сту­пил про­тив уни­зи­тель­ных те­лес­ных на­ка­за­ний, пред­ло­жил вве­сти сис­те­му ка­мер и ак­тив­но­го по­пе­че­ния об уз­ни­ках. Кни­га бы­ла пе­ре­ве­де­на на немецкий, французский, английский язы­ки и по­лу­чи­ла из­вест­ность в Ев­ро­пе.

По­сле смер­ти от­ца за­нял пре­стол ко­ро­ля Шве­ции и Нор­ве­гии (ко­ро­но­ван 28.9.1844 года в Сток­голь­ме; ко­ро­на­ция в Нор­ве­гии не со­стоя­лась). В пе­ри­од сво­его прав­ле­ния про­вёл за­ко­ны о по­пе­че­нии о бед­ных (1847, 1853), о гу­ма­ни­за­ции сис­те­мы уго­лов­ных на­ка­за­ний, ввёл но­вые граждской и про­цес­су­аль­ный ко­дек­сы, за­кре­пил рав­но­пра­вие муж­чин и жен­щин в на­сле­до­ва­нии иму­ще­ст­ва (1845), от­ме­нил при­ну­дительное член­ст­во ре­мес­лен­ни­ков в це­хах и мо­но­поль­ные пра­ва горо­дов на тор­гов­лю и ре­мес­ло (1846). Учёл ряд тре­бо­ва­ний нор­веж­цев: в 1844 году раз­ре­шил ис­поль­зо­ва­ние норвежского фла­га на тор­го­вых су­дах, в 1847 году соз­дал ко­ро­лев­ский норвежский ор­ден Святого Ола­фа. Во внеш­ней по­ли­ти­ке сна­ча­ла сле­до­вал кур­су от­ца на под­дер­жа­ние хо­ро­ших от­но­ше­ний с Российской им­пе­ри­ей. С 1848 года про­яв­лял сим­па­тии к иде­ям скан­ди­на­виз­ма, ко­то­рые стре­мил­ся ис­поль­зо­вать для уве­ли­че­ния шведского влия­ния на Скан­ди­нав­ском полуостроове. В пе­ри­од датско-прусской вой­ны 1848-1850 годов (смотри Дат­ско-гер­ман­ские вой­ны 1848-1850, 1864 годов) ока­зы­вал по­мощь Да­нии. В го­ды Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов под дав­ле­ни­ем Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, а так­же шведского об­щественного мне­ния, на­стро­ен­но­го ан­ти­рос­сий­ски, за­клю­чил Но­ябрь­ский до­го­вор 1855 года. По­сле 1856 года пы­тал­ся на­ла­дить со­труд­ниче­ст­во Скандинавских стран в сфе­ре обо­ро­ны, но уже в 1857 году из-за бо­лез­ни ото­шёл от дел, пе­ре­дав прав­ле­ние сво­ему сы­ну крон­прин­цу Кар­лу (впо­след­ст­вии ко­роль Карл XV).

Член Швед. ко­ро­лев­ской АН (1816), иностранный член Пе­тербургской АН (1844/1845 годы).