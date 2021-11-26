МЕНДИСАБАЛЬ Хуан Альварес

Испанский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи ком­мер­сан­та. В 1808–13 уча­ст­во­вал в вой­не про­тив французской ок­ку­па­ции . Ока­зы­вал фи­нан­со­вую по­мощь Р. Рие­го-и-Нунь­е­су, с мя­те­жа ко­то­ро­го 1.1.1820 на­ча­лась 2-я исп. ре­во­лю­ция (см. Ис­пан­ские ре­во­лю­ции 19 в.). С вос­ста­нов­ле­ни­ем аб­со­лю­тиз­ма в 1823 был при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, ус­пеш­но за­ни­мал­ся бан­ков­ским де­лом. В 1835 по­сле объ­яв­ле­ния ам­ни­стии вер­нул­ся в Ис­па­нию. В сент. 1835 – мае 1836 пре­мьер-мин., в 1836–37 мин. фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве Х. М. Ка­ла­тра­вы. Один из ос­но­ва­те­лей пар­тии «про­грес­си­стов», вы­ра­жав­шей ин­те­ре­сы сред­ней и мел­кой гор. бур­жуа­зии. Идео­лог по­ли­ти­ки де­за­мор­ти­за­ции, ав­тор ко­ро­лев­ских дек­ре­тов от 19.2.1836 и 29.6.1837 о при­ну­дит. про­да­же не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва, на­хо­дя­ще­го­ся под за­щи­той т. н. пра­ва мёрт­вой ру­ки (пра­во сень­о­ра и уч­ре­ж­де­ний Церк­ви на­сле­до­вать часть иму­ще­ст­ва умер­ших). Один из ини­циа­то­ров при­ня­тия кон­сти­ту­ции 1837, ог­ра­ни­чи­вав­шей власть мо­нар­ха двух­па­лат­ным пар­ла­мен­том. В 1840–43 со­рат­ник Б. Эс­пар­те­ро, в 1843 вновь за­ни­мал пост мин. фи­нан­сов. В сер. 1843 по­сле ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры Р. М. Нар­ва­эсаэмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1847.

Автор статьи: С. П. По­жар­ская.