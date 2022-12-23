МАУРА-И-МОНТАНЕР, АНТОНИО

Маура-и-Монтанер ( исп . Maura y Montaner) , Антонио (02.05.1853, Пальма-де-Мальорка, Балеарские о-ва, Испания — 13.12.1925, Торрелодонес, Мадрид, Испания) — испанский юрист, политический и государственный деятель; в период правления короля Альфонсо XIII пять раз возглавлял правительство страны: 1903—1904, 1907—1909 (так называемое «Долгое правительство»), 1918, 1919, 1921—1922.

М.-и-М. с 1881 избирался депутатом кортесов. В 1886 стал вице-президентом Конгресса депутатов (нижней палаты). В 1902 перешел из Либеральной в Консервативную партию, быстро завоевал позицию лидера консерваторов. К моменту первого назначения главой правительства имел опыт руководства рядом министерств (министр колоний в 1892—1895, министр юстиции в 1897, министр внутренних дел в 1903). Являлся сторонником конституционной монархии. На посту премьер-министра (в первые два срока) стремился противостоять социально-экономическим и политическим угрозам правящему режиму посредством проведения демократизации и ограниченной модернизации Испании «сверху». Летом 1909 по указаниям правительства М.-и-М. были силой подавлены волнения в Каталонии («Трагическая неделя») и по отношению к их участникам применены репрессивные меры, что вызвало бурную, преимущественно негативную, реакцию в стране и за ее пределами. С именем М.-и-М. связано: создание Института социальных реформ (1903), заключение секретного франко-испанского соглашения о разделе сфер влияния в Марокко (1904) и подписание т. н. Картахенских соглашений (1907). М.-и-М. не принял установление в Испании диктатуры М. Примо де Риверы (1923—1930).

Лит. : Perez Delgado R. Antonio Maura. Madrid, 1974; Robles Munoz C. Antonio Maura. Un politico liberal. Madrid, 1995; История Испании. В 2-х т. М., 2014. Т. 2. От войны за испанское наследство до начала ХХI века. С. 455—459. А. А. Глазов.