ЛАРЕДО
ЛАРЕДО - город на юге США, в штате Техас.
Население 232,3 тысяч человек (2010 год; в т. ч. 95% - испаноязычные; 2-й по темпам роста численности населения крупный город страны после Лас-Вегаса). Расположен на левом берегу реки Рио- Гранде, на границе с Мексикой. Вместе с городом Нуэво-Ларедо (Мексика), на правом берегу Рио-Гранде (мексиканское название реки - Рио-Браво-дель-Норте), образует трансграничную городскую агломерацию с населением свыше 730 тысяч человек. Связан с городом Нуэво-Ларедо пятью мостами через реку Рио-Гранде (в т. ч. одним железнодорожным). Крупный транспортный центр: узел автомагистралей, железнодорожная станция, речной порт. Международный аэропорт.
Основан в 1755 году испанцем Т. Санчесом, назван по одноименному испанскому городу. В 1840 году столица независимой Республики Рио-Гранде. В 1846 году, в период американо-мексиканской войны 1846-1848 годов, захвачен техасскими рейнджерами. С 1848 года в составе США. Статус города с 1852 года. Быстрый рост города в 1920-х годах связан с обнаружением вблизи Ларедо месторождения нефти. Новый этап развития города начался с момента вступления в силу соглашения о создании Северо-американской ассоциации свободной торговли (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой (01.01.1994 года).
Среди архитектурных памятников - католический собор Святого Августина (1778 год; перестроен в 1866-1872 годах в формах неоготики), здание отеля «Гамильтон» (1923 год; ныне жилой дом). Международный Американо-мексиканский университет Техаса (1969 год), филиал Университета Техасского центра медицинских наук в Сан-Антонио (1959 год). Колледж Ларедо (1947 год; расположен в форте Макинтош, 1849 год). Музей Республики Рио-Гранде (в здании бывшего Капитолия, 1830-е годы). Центр искусств, планетарий. Ежегодные многодневные торжества, посвящённые дню рождения Дж. Вашингтона (22 февраля; проводятся с 1898 года).
Крупнейший центр сухопутных грузоперевозок между США и Мексикой. Международные перевозки (в основном контейнерные) осуществляются главным образом автомобильным и железнодорожным транспортом. Через Ларедо проходит свыше 1/3 мексиканских грузов (по стоимости), предназначенных для США и Канады, и около 1/2 американских грузов для Мексики. В сфере торговли и грузоперевозок работают около1/3 занятых в Ларедо. В городе расположены головные офисы ряда банков Южного Техаса (Falcon International Bank, International Bank of Commerce, Laredo National Bank, Texas Community Bank), многочисленных компаний, занимающихся международной торговлей, логистикой, грузоперевозками, а также контролирующих производство промышленных изделий, собираемых на предприятиях Нуэво-Ларедо и др. близлежащих мексиканских городов. В Ларедо сосредоточено большое количество гипермаркетов и др. центров розничной торговли, в т. ч. ориентированных на обслуживание населения прилегающих районов Мексики (приезжают за покупками в связи с более широким выбором и низкими ценами на потребительские товары).