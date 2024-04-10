9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Британская промышленная революция в глобальной картине мира

Аллен Р.

Почему промышленная революция произошла в XVIII веке именно в Великобритании, а не в другой стране Европы или Азии? Роберт Аллен убедительно демонстрирует в своей новой книге, что британская про­мышленная революция была реакцией на глобальную экономику XVII и XVIII веков. Он показывает, что в Великобритании, по сравнению с остальными странами Европы и Азии, зарплаты были высокими, а капитал и энергия дешевыми. В результате этого прорывные технологии промышленной революции — паровой двигатель, хлопкопрядильная фабрика и замена древесного топлива каменным углем в металлургии — оказались изобретениями, прибыльными только в Великобритании и убыточными за ее пределами. Экономика высокой зарплаты, сложившаяся в стране в доиндустриальный период, также способствовала промышленному развитию, поскольку позволяла большему количеству людей платить за образование и обучение ремеслу. Только после того, как в XIX веке британские инженеры сумели сделать свои новые технологии более экономически эффективными, промышленная революция распро­странилась по всему миру.