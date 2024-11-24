Положение рабочих по Франции после Наполеоновских войн Индустриализация во Франции так же, как и в Англии, привела к численному росту нового класса населения – промышленных рабочих. Они ютились в хибарах возле фабрик, заводов, мануфактур. Как раз в это время начинает входить в повседневный обиход для обозначения массы фабричных рабочих, не имевших никакой собственности, слово «пролетарии».

Индустриализация во Франции так же, как и в Англии, привела к численному росту нового класса населения – промышленных рабочих. Они ютились в хибарах возле фабрик, заводов, мануфактур. Как раз в это время начинает входить в повседневный обиход для обозначения массы фабричных рабочих, не имевших никакой собственности, слово «пролетарии». Оно было заимствовано из латинского языка. Пролетариями от слова proles (потомство), в Древнем Риме называли слой населения, все достояние которого заключалось только в собственном потомстве.

Французские пролетарии вынуждены были работать по 13-15 часов в сутки. Внедрение машинного производства вызывало повышение интенсивности труда. Приток безработных из деревенских бедняков, ремесленников, разоренных крупным капиталом, приводил к установлению низкой заработной платы. На фабриках и заводах во Франции в 20-х гг. так же, как и в Англии, началось применение женского и детского труда, который оплачивался еще ниже труда рабочих мужчин. Подростки работали по 12 часов в день.

В особенно бедственном положении пролетарии оказывались в связи с ростом массовой безработицы во время промышленных кризисов 1835-37, 1839, 1847-48 гг. Становление индустриального общества во всех западных странах сопровождалось увеличением численности неимущих слоев населения, ростом пауперизма. В советской историографии утвердилось мнение, что причиной наступления такого бедственного положения народных масс, являлся начавшийся промышленный переворот, развитие капитализма. Западные историки полагают, что массовая пауперизация населения началась раньше наступления периода индустриализации и происходила вследствие кризиса старой системы, а появление крупных фабрик и заводов позволило беднейшим слоям населения найти свою нишу в современном обществе. Тяжелые условия труда и быта промышленных рабочих того времени западные историки связывают с незрелостью капитализма на начальной стадии индустриализации.

Во Франции все это время оставался в силе закон Ле Шапелье, принятый еще в 1791 г., по которому запрещались рабочие организации, стачки, что затрудняло борьбу рабочих за свои права. Но вопреки этому закону постепенно развиваются рабочие ассоциации, профессиональные союзы, зарождается рабочая печать. Раздаются требования увеличения заработной платы, сокращения рабочего времени, регламентации детского труда.

В 1831 г. произошло восстание рабочих шелкоткацкой промышленности в Лионе. Оно были вызвано тем, что, несмотря на подъем шелкоткацкого производства предприниматели снижали заработную плату ткачам. Массовая демонстрация рабочих была обстреляна национальной гвардией, и ткачи тоже взялись за оружие. Лозунгом восстания 1831 г. были слова: «Жить, работая, или умереть, сражаясь». Направленные правительством войска подавили это восстание. В 1834 г. произошло второе рабочее восстание в Лионе. Толчком к нему послужил судебный процесс против организаторов стачки ткачей недовольных новым уменьшением расценок заработной платы. В день суда 9 апреля, состоялась демонстрация рабочих, ремесленников и революционно-демократической интеллигенции. Она подверглась нападению национальных гвардейцев, тогда демонстранты начали строить баррикады и подняли красное знамя – символ борьбы за республику, что являлось результатом деятельности среди рабочих членов тайных республиканских организаций. Это восстание также было подавлено королевскими войсками после шести дней упорной борьбы на улицах Лиона и его предместий.

Второе лионское восстание нашло отклик в ряде других городов. Особенно бурные события разыгрались в Париже 13-14 апреля 1834 г. На улицах столицы были сооружены сотни баррикад, за которыми сражались несколько тысяч повстанцев, их борьбой руководили члены тайного республиканского «Общества прав человека и гражданина». По приказу одного из лидеров либеральной оппозиции периода Реставрации, а в это время министра внутренних дел, правительства Июльской монархии Адольфа Тьера, войска действовали против повстанцев с большой жестокостью. На улице Транснонен, где находилась одна из самых больших баррикад, выстрелом из дома был убит офицер. После этого солдаты по приказу «не щадить никого», врывались в дома, расположенные в районе восстания, и расстреливали их обитателей. Современник этих событий, известный французский художник О. Домье, с большим сочувствием к повстанцам запечатлел в своей картине «Убийство на улице Транснонен» одну из жертв жестокой расправы над мирными жителями при подавлении восстания.

Тяжелое положение бедняков отразилось и в художественной литературе тех лет. Жорж Санд в романе «Французский подмастерье», Эжен Сю в нашумевшем произведении «Парижские тайны», Феликс Пийо в пьесе «Парижский тряпичник» с помощью художественных средств показывали бедственное положение рабочих, ремесленников, нищету городских низов, спекулятивное обогащение буржуазии. Жизнь французского общества и положение его отдельных социальных слоев в это время показал великий писатель-реалист Оноре Бальзак (1799-1850) в серии романов под общим названием «Человеческая комедия». В романе «Крестьяне» он вывел образ крестьянина-бедняка Фуришона, который страдает от двойного гнета – жестокого ростовщика Ригу и крупного землевладельца графа Монкорне. Писатель показал картину социальных противоречий во французской деревне того времени. Тип городского ростовщика, одержимого жаждой наживы, изображен в новелле Бальзака «Гобсек».

Прогрессивные писатели и публицисты того времени выступают с критикой существующего строя, обличают его недостатки и выдвигают свои проекты переустройства общества в интересах трудящихся слоев населения. Огромной популярностью пользовались идеи историка и журналиста Луи Блана (1811-82). Он родился в Мадриде, в семье роялиста-эмигранта. Во время якобинской диктатуры его дед был гильотинирован, а отец избежал этой участи благодаря удачному побегу. С детства он знал нужду, переменил несколько профессий, был писцом в канцелярии, репетитором, журналистом. Публицистическая деятельность принесла ему известность и деньги. В дальнейшем Луи Блан стал профессиональным историком. Наиболее значительным его произведением является многотомная «История Французской революции».

Как социальный мыслитель, Луи Блан стал известен благодаря своей брошюре «Организация труда» (1840). В ней он сформулировал лозунг «право на труд», понимая под этим правом гарантию от безработицы и «организацию труда» без эксплуатации. Луи Блан был уверен, что рабочие и капиталисты одинаково заинтересованы в устранении недостатков современного им общества. Основное зло он видел в конкуренции, которую считал пагубной для всех. По его мнению «laisser faire» – свобода предпринимательства и конкуренции, за которую боролись либералы, означает «laisser mourir», т. е. свобода умереть.

Луи Блан предлагал создание «производственных ассоциаций» или «общественных мастерских», объединяющих рабочих и предпринимателей, их орудия труда и денежные средства. Государство должно оказать помощь этим «общественным мастерским» путем выдачи им денежных кредитов, предоставления льгот и субсидий, затем они постепенно вытеснят частные предприятия, и все производство будет осуществляться в интересах трудящихся. Предварительным условием социальных реформ Луи Блан считал установление республики и всеобщего избирательного права. О популярности его идей среди рабочих свидетельствует то, что по их требованию после победы февральской революции 1848 г. он был введен в состав временного правительства в качестве министра труда.

Свои проекты социальных преобразований путем реформ предлагал в эти и последующие годы Пьер Жозеф Прудон (1809-65). Бывший наборщик, затем владелец небольшой типографии, Прудон родился в крестьянской семье, разорившейся и потерявшей свои земли за долги ростовщику. Это повлияло на его мировоззрение. В своей первой книге, изданной в 1840 г. под названием «Что такое собственность?» на вопрос, поставленный в ее заголовке, он отвечал, что «собственность – это кража». Однако Прудон отвергал не всякую частную собственность, а только крупную. Он выступал против банковского, ростовщического капитала, против биржи, спекуляции.

В мелкой собственности он видел основу справедливого общественного строя. Единственным путем освобождения рабочих от угнетенного положения Прудон считал превращение их в мелких собственников. Он предлагал организацию безденежного обмена товарами по их стоимости и предоставление мелкими хозяевами друг другу дарового кредита, выступал за создание производственных, потребительских, кредитных ассоциаций, касс взаимопомощи. Эти его проекты были разновидностью тех идей, которые в Англии высказывал Роберт Оуэн. Учение Прудона находило много сторонников среди мелких собственников, ремесленников, рабочих. Он полагал, что переустройство общества в интересах трудящихся может быть осуществлено путем реформ без политической борьбы и государства, поэтому его считают одним из родоначальников идеи анархизма. Маркс и Энгельс относили Прудона к представителям буржуазного консервативного социализма и подвергали критике его идеи.

Одновременно с сочинениями Луи Блана и Прудона появилась книга Этьена Кабэ (1788-55) «Путешествие в Икарию» с коммунистическими идеями. Икария – несуществующая страна (остров), которая процветает благодаря отсутствию в ней частной собственности. Кабэ был сторонником только мирных средств достижения нового общества и заявлял, что если бы он держал революцию в кулаке, то никогда бы его не разжал. В отличие от него школьный учитель и публицист Теодор Дезами (1803-50), член «Общества времен года», сторонник тактики Бланки, в книге «Кодекс общности» (1843) писал, что создание коммунистического общества может быть осуществлено только через вооруженное восстание и революционную диктатуру.

В результате распространения социалистических и коммунистических идей в 40-х гг. среди французских рабочих становятся популярными такие лозунги, как «право на труд», «уничтожение эксплуатации человека человеком», «организация труда». Под этими лозунгами рабочие выступили в революции 1848 года.