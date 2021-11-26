АРМЯНСКИЙ ВСЕОБЩИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ (АВБС) (Armenian General Benevolent Union)

Крупнейшая филантропиче­ская организация в армянской диаспоре .

Основан в 1906 в Каире Погосом Нубаром. До Первой мировой войны 1914—1918 в Зап. Армении и армянской Киликии, входивших в состав Османской империи , AВБС основал свыше 40 армянских школ, оказывал материальную и финансовую помощь крестьянам. После геноцида 1915 основал для изгнанных с родины армян детские приюты-школы, дома призрения, больницы в Сирии, Ливане, Палестине, Греции, Египте. АВБС — единственная организация диаспоры, действовавшая в Советской Армении. В 1923—1937 им были построены поселки для репатриантов, больницы, жилой дом для профессуры, сельские школы и др. В 1937 АВБС на территории СССР был запрещен по ложному обвинению в «антисоветской деятельности», а его представитель — расстрелян. В 1920—1930-х, 1946—1948 АВБС содействовал репатриации в Советскую Армению ок. 150 тыс. армян. С 1930-х АВБС занимался сохранением этнокультурной идентичности армянской диаспоры. В более чем 70 городах различных стран действуют его молодежные организации, ок. 20 армянских средних и начальных школ, «Армянский виртуальный колледж», более 30 культурных центров, проводятся региональные и пандиаспоральные спортивные олимпиады, предоставляются стипендии студентам, на разных языках издаются 15 журналов. В 1940 Центральное правление АВБС переведено из Парижа в Нью-Йорк. С 1991 АВБС действует в Армении и в Нагорном Карабахе : основаны Американский университет, больницы, церкви и духовная семинария, детские центры, финансируются научные и культурные учреждения, развитие сел и др.

Автор статьи: Мелконян Э.Л.

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