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Император Франц-Иосиф пошел на уступки в решении венгерской проблемы, создав дуалистическую Австро-Венгрию. Австрия и Венгрия получили полную самостоятельность во внутренних делах, но сохраняли общего монарха и Министерства иностранных дел и обороны.

Как Австро-Венгрия влияла на Балканы в преддверии Первой мировой войны? Какие политические и территориальные конфликты складывались в этом регионе? В результате чего Босния и Герцеговина были оккупированы в 1878 году? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой лекции.