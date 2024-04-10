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18.06.2026
Центральная и Юго-Восточная Европа: империи и нации
Что позволило европейским империям (Австрийской, Российской, Османской) сохраняться на протяжении длительного времени, несмотря на внутренние противоречия?
Полное отсутствие национальных движений и революционных настроений среди народов.
Способность адаптироваться к новым политическим реалиям через конституционные реформы и диалог с оппозицией.
Полная изоляция от внешнего мира, исключавшая влияние революционных идей извне.
Отказ от любых реформ и парламентских институтов, сохранение чисто феодального управления.
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