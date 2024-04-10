9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ (1814-1878)». ТОМ 2

ДЕБИДУР А.

Труд французского профессора А- Дебидура «Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878)» в двух томах вышел в свет более 50 лет тому назад, но пользуется большой популярностью и до настоящего времени. В 1903 г. первая половина его была переведена на русский язык и издана под названием «Политическая история XIX века. История внешних сношений европейских держав с 1814 по 1878 г. Том первый. Священный союз (1814—1847)». Этот перевод положен в основу первого тома настоящего издания; второй том переведен впервые. Выпускаемая в свет на русском языке его «Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса», несомненно, поможет советскому читателю подробно изучить фактическую историю международных отношений XIX века и явится ценным пособием для преподавателей,