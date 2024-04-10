9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ

ШИМОВ Я.

Книга посвящена истории становления, развития и упадка многонационального государства, созданного династией Габсбургов в центре Европы в начале XVI века и просуществовавшего вплоть до 1918 г. Австрийская империя (с 1876 г. – Австро-Венгрия) несколько столетий входила в число ведущих европейских держав и сыграла огромную роль в истории Европы. В центре внимания автора – Габсбурги как политики и государственные деятели, способствовавшие объединению множества народов центрально-европейского региона в рамках единого государства. История правящего дома неразрывно и драматично связана с историей европейской политики, начиная с момента создания империи вплоть до ее распада, трагическим символом которого стало убийство в Сараево сербским террористом Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника имперского престола. Это убийство стало камешком, столкнувшим лавину континентального масштаба. Оно послужило предлогом для Первой мировой войны, кардинально перекроившей политическую карту Европы в начале ХХ века.