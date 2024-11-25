Революция 1847 года в Венгрии Из всех областей, входивших в состав Австрийской империи, наиболее сильным было стремление избавиться от национального гнета в Венгерском королевстве. В ноябре 1847 г. в Пресбурге открылись заседания венгерского сейма, оппозиция надеялась на серьезные уступки со стороны австрийских властей.

Из всех областей, входивших в состав Австрийской империи, наиболее сильным было стремление избавиться от национального гнета в Венгерском королевстве. В ноябре 1847 г. в Пресбурге открылись заседания венгерского сейма, оппозиция надеялась на серьезные уступки со стороны австрийских властей. 3 марта 1848 г. Лайош Кошут в своей речи потребовал для Венгрии создания национального и ответственного перед венгерским сеймом правительства. Венгерские магнаты, составлявшие большинство в сейме, затягивали принятие решения по этому вопросу, они опасались потерять свои политические и социальные привилегии. 15 марта, после получения известий о восстании в Вене, в Пеште вышли на улицу рабочие, ремесленники, представители демократической интеллигенции. Они освободили политических заключенных, захватили типографию и напечатали демократическую программу под названием «12 требований». Она включала требования создания ответственного перед сеймом правительства, упразднение цензуры, отмену барщины, введение суда присяжных и др. Активную роль в этих событиях играл поэт-демократ Ш. Пётефи. Была напечатана отдельной листовкой его патриотическая «Национальная песня», в которой он призывал к восстанию за свободу Венгрии. После получения сообщений об этих событиях в Пресбурге, сейм утвердил требования оппозиции. Для предъявления их австрийскому правительству в Вену была послана делегация.

Австрийское правительство, направившее в это время свои основные силы на подавление итальянского восстания, было вынуждено пойти на уступки венграм. Постановлением от 30 марта в Венгрии создавалось самостоятельное и ответственное перед парламентом правительство, устанавливалось всеобщее избирательное право, свобода печати, суд присяжных. Венгерский язык был признан единственным государственным языком на территории королевства. Вместе с тем Венгрия должна была принимать участие в расходах на содержание двора и дипломатического корпуса, в случае войны императору предоставлялось право распоряжаться венгерской армией.

Венгерский сейм в Пресбурге принял ряд решений по социальным вопросам. Еще не дожидаясь результатов переговоров в Вене, Кошут добился того, что нижняя палата сейма без согласия магнатов декретировала равенство в распределении налогов и отмену феодальных повинностей на основе выкупа. Таковы были результаты последнего сейма, заседавшего в Пресбурге. 10 апреля 1848 г. австрийский император Фердинанд, являвшийся одновременно и венгерским королем, прибыл лично в Пресбург, чтобы закрыть сессию сейма и дать свою санкцию принятым законам. С этого времени национальная столица Пешт была объявлена местопребыванием собрания, превращенного из съезда комитатских делегатов в парламент, состоящий из народных представителей.

Уступки венского двора отвечали интересам венгров, но они не учитывали интересы остальных народностей, входивших в состав королевства. Словаки, хорваты, сербы, трансильванские румыны и другие восприняли эти преобразования как установление их национального подчинения венграм и решили оказать сопротивление. Лидер хорватского, или как в то время называли иллирийского, национального движения Людовит Гай (1809-72) прибыл в начале апреля в Вену во главе делегации, которая потребовала автономии Хорватии как по отношению к Австрии, так и по отношению к Венгрии. Император назначил в провинцию нового правителя – бана. Им стал хорватский офицер, полковник австрийской армии Елачич.

Сербы потребовали восстановления сербского воеводства с выборным воеводой, а также признания свободы православной церкви. Духовенство во главе с митрополитом Раячичем взяло на себя руководство движением. 13 мая национальный конгресс в Карловаце провозгласил митрополита патриархом, избрал воеводу, объявил сербов самостоятельной нацией под австрийским скипетром и признал национальные права румын, проживавших в сербской области.

Австрийское правительство сразу не могло решить, какая политика больше соответствует его интересам. Когда Елачич запретил всем хорватским властям выполнять чьи бы то ни было приказания, кроме его собственных, император, не желая разрыва с Венгрией, заявил бану, что он обязан повиноваться венгерскому правительству. Но Елачич, вопреки пришедшему из Пешта запрещению, позволил хорватскому сейму собраться 5 июня. Этот сейм одобрил план образования южнославянского государства, в составе австрийской федерации. Императорский двор осудил Елачича за неповиновение венгерскому правительству, он был объявлен бунтовщиком и лишен всех своих должностей. Елачич прибыл 16 июня в Инсбрук, где в это время находился император, чтобы оправдаться перед ним. Ему это удалось, после того как он обратился с призывом к хорватским солдатам, служившим в армии Радецкого в Северной Италии, оставаться верными императору. Вернувшись в Аграм, Елачич убедил сейм разойтись и вручить ему временную диктаторскую власть. В его лице венгерская революция получила сильного противника. Это было результатом отказа лидеров венгерского национально-освободительного движения предоставить свободу другим национальностям, входившим в состав Венгерского королевства.

В первое венгерское конституционное правительство вошли одновременно и умеренные магнаты и настроенные радикально представители более широких слоев венгерского дворянства. Председателем правительства стал граф Баттиани (1806-49), отражавший настроения магнатов, которые полагали, что революция закончилась 10 апреля и теперь нужно только проводить в жизнь принятые решения. Министром финансов в этом правительстве был назначен Кошут, стремившийся создать совершенно независимое от Австрии венгерское государство.

5 июля в Пеште открылись заседания нового парламента. Палата магнатов значительно поредела, часть крупных землевладельцев, испуганных революцией, уехали в свои поместья. Фактически весь парламент состоял из депутатов нижней палаты. 11 июля по предложению Кошута палата утвердила военный набор и заем в 42 миллиона флоринов. Начав проводить самостоятельную финансовую и военную политику, Кошут все же пообещал свою поддержку австрийцам в Италии с условием, что венское правительство окажет Венгрии содействие в деле подчинения Хорватии. Такая политика Кошута, намеревавшегося добиться собственной независимости в ущерб национальным интересам итальянцев и славян, в дальнейшем сыграла роковую роль в судьбе венгерской революции.

В это время сербы под руководством бывшего гусарского поручика Стратимировича выступили против венгерского войска, только что созданного из рекрутов, разбили его и вынудили заключить перемирие. После истечения сроков перемирия австрийский военный министр занял антивенгерскую позицию, он разрешил офицерам императорской армии поступать на службу в ряды сербов. Пограничные полки переходили в полном составе на сторону сербов. Усиленное сербское войско 19 августа отбило нападение 10-тысячной венгерской армии. К этому времени австрийцы одержали победу в Италии и теперь освободившиеся силы армии Радецкого были направлены на подавление венгерской революции.

9 сентября был опубликован указ, возвращавший Елачичу все его чины и должности. Австрийское правительство встало на сторону Хорватии в ее борьбе против Венгрии. Умеренный либерал Баттиани вышел в отставку. Новое венгерское правительство, во главе которого стал Кошут, без санкции императора приняло 11 сентября законы о выпуске бумажных денег и новом рекрутском наборе в венгерскую армию. В тот же день Елачич вторгся со своей армией, состоявшей из сербов и хорватов, на территорию Венгрии. В это же время император назначил генерала Ламберга, начальника гарнизона австрийских войск в Пресбурге, командующим венгерскими войсками с чрезвычайными полномочиями. Ламберг приехал в Пешт, но венгерский парламент запретил ему принять это назначение. 28 сентября на одной из пештских улиц толпа напала на Ламберга и растерзала его. 3 октября король объявил венгерский парламент распущенным, ввел в Венгрии чрезвычайное положение, назначил Елачича своим наместником и главнокомандующим всеми венгерскими войсками.

Австрия начала военные действия против Венгрии. Венгерская армия, насчитывавшая около 100 тысяч человек, в большинстве своем мало обученных новобранцев, противостояла 150 тысячам императорских солдат и сербохорватской армии под командованием Елачича. Австрийские войска шли на Пешт из Моравии, Галиции, Штирии и с юга. Венгры оказывали стойкое сопротивление. В конце сентября Елачич был разбит у Платенского озера. Но армия Виндишгреца нанесла поражение венграм и в начале октября заняла Будапешт. Венгерский сейм переехал в Дебречин.

14 апреля 1849 г. венгерский сейм принял Декларацию независимости Венгрии и провозгласил династию Габсбургов низложенной. Это было ответом на австрийскую конституцию от 4 марта, которая объявляла целостность Австрийской империи. Восстание венгров для защиты своих национальных интересов превратилось в войну за независимость. Венгерский парламент не решился провозгласить республику, т. к. большинство депутатов были настроены монархически и надеялись, что венгерскую корону согласится принять государь из какой-либо другой европейской династии. Кошут был объявлен главой исполнительной власти со званием правителя. Вскоре венгерская армия под командованием генерала Гёргея добилась крупного успеха. 21 мая она заставила австрийцев отступить от Будапешта и заняла столицу. В Трансильвании венгерские войска под командованием Бема заставили австрийцев отступить в Валахию. В Банате венгры, под командованием генерала Перцеля прогнали сербов до Карловаца и установили сообщение с армией Бема.

Австрийцы направили на венгерский фронт часть войск Радецкого, лучших в австрийской армии. На пост главнокомандующего австрийскими войсками с чрезвычайными полномочиями был назначен генерал Гайнау, известный своей жестокостью в Италии, где он получил прозвище «гиена». Но все же только собственными силами австрийское правительство не надеялось одержать победу над венграми. Франц-Иосиф обратился к Николаю I с просьбой о помощи в подавлении венгерской революции. Русский император был заинтересован в том, чтобы погасить пожар в соседнем доме, пока он не перекинулся на его собственный. В начале июня русские войска под командованием князя Паскевича перешли границу с Венгрией. Из Галиции наступали около 100 тысяч, из Валахии около 38 тысяч солдат.

Венгерская армия оказалась в безвыходном положении. Начались раздоры между венгерскими генералами, а затем между командованием армией и правительством. Генерал Гёргей начал интриговать против Кошута и против других генералов. Венгерская армия отступала под натиском превосходящих сил, а преследовавшие их австрийские войска под командованием Гайнау, нанесли им окончательное поражение 9 августа при Темешваре. Одновременно потерпели поражение венгерские войска под командованием Бема в Трансильвании. 11 августа 1849 г. Кошут передал власть Гёргею и эмигрировал из страны. Гёргей поспешил согласиться на капитуляцию, которую русские предлагали ему уже несколько раз. 13 августа под Вилагошем 23 тысячи венгерских солдат по его приказу сложили оружие и сдались русской армии. 13 венгерских генералов были выданы австрийцам и позднее казнены, только Гёргей был помилован по ходатайству Николая I. Расстреляны были многие, даже умеренные деятели венгерской революции, и среди них венгерский патриот граф Баттиани, хотя он и не стремился к полному отделению Венгрии от Австрии. Талантливейший венгерский поэт-демократ Шандор Петефи погиб в сражении с русскими казаками под Шегешваром.

Австрия одержала полную победу над революционными и национально-освободительными движениями в империи. В 1851 г. и австрийская и венгерская конституции были отменены. Австрия вернулась к абсолютизму и государственной централизации. Немецкий язык был объявлен государственным и в администрации и в судах, фактически даже в области народного образования. Провинции Хорватия, Трансильвания, Сербское воеводство и Темешварский банат, входившие в состав Венгерского королевства получили автономию. Остальная венгерская территория была разделена на пять имперских наместничеств во главе с генерал-губернаторами, наделенными военными и гражданскими полномочиями.

Однако революция не прошла бесследно для страны. Оставался в силе принятый рейхстагом закон 7 сентября 1848 г., по которому крестьяне освобождались от феодальных повинностей за выкуп, но на льготных условиях. Привилегии дворянства в области налогового обложения, судопроизводства и порядка несения военной службы были отменены. Помещики лишились в деревне своих полицейских и судебных прав. В 1850 г. вводилось местное самоуправление и суд присяжных, тайное судопроизводство ликвидировалось. Политика, которую после революции проводило австрийское правительство, получила название неоабсолютизма.