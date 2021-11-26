ОТТОН I

ОТТОН I - король Греции (1833-1862 годы).

Из династии Виттельсбахов, сын баварского короля Людовика I, оказывавшего помощь грекам во время Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. После упразднения греческой республики избран 7.5.1832 года Лондонской конференцией Великобритании, России и Франции королём Греции (решение подтверждено голосованием Национального собрания Греции 8.8.1832 года; вступил на престол 6.2.1833 года). До достижения Оттоном I совершеннолетия (1.6.1835 года) Грецией управлял регентский совет, в который входили несколько прибывших из Баварии опытных политиков. В стране были введены в действие законы, в значительной степени копировавшие германские, министерские и административные должности также заняли в основном баварцы, охрану двора и правительства осуществляли 3,5 тысяч баварских солдат. При Оттоне I с привлечением британского, германского, росссийского и французского капитала началось экономическое возрождение Греции, полностью разорённой в годы османского господства, была проведена финансовая реформа (1839), создан Национальный банк (1841), начала действовать система школьного образования, открыт университет (1837), развернулось гражданское строительство, столица перенесена из города Нафплион в Афины (1834). Однако заметного улучшения материального положения населения не произошло, не был решён и имевший ключевое значение аграрный вопрос. Повседневные тяготы, засилье «баварократии» в органах власти, нараставшая зависимость от иностранного капитала вызывали брожение в греческом обществе, выливавшееся в восстания в провинциях (1834, 1836, 1838 годы).

Серьёзное недовольство вызывали также абсолютистские устремления Оттона I, отказывавшегося даровать стране конституцию, и его церковная политика. 23.7.1833 года специальной декларацией регентский совет от имени Оттона I в одностороннем порядке провозгласил автокефалию Элладской православной церкви. Однако она не признавалась (до 1850 года) ни Константинопольским патриархатом, ни православными поместными соборами. К тому же Оттон I, объявленный главой Элладской православной церкви, не желал выходить из католичества и стремился поставить церковные структуры под контроль государственного аппарата, превратив их в один из инструментов своей власти. Недовольство политикой Оттона I стало причиной восстания 14.9.1843 года войск афинского гарнизона. Стремясь удержаться на престоле, король был вынужден принять требования восставших: уволил министров-баварцев, распустил баварские воинские части и дал согласие на созыв Национального собрания для выработки и принятия основного закона. В соответствии с принятой в марте 1844 года конституцией Оттон I, однако, сохранил широкие полномочия и фактически продолжал управлять страной полуабсолютистскими методами, пренебрегая мнением парламента и правительства.

В условиях нараставшей дезинтеграции Османской империи российское правительство и так называемая русская партия в Греции поддерживали устремления греков к объединению населяемых ими земель в рамках одного государства (смотри Энозис). Эти устремления разделял и Оттон I, мечтавший возглавить возрождённую Греческо-византийскую империю. Эта политика натолкнулась на резкое противодействие Великобритании и Франции, стремившихся не допустить усиления российского влияния в Восточном Средиземноморье. Все попытки Оттона I добиться территориального расширения Греции (аннексировать остров Крит в 1841 году, установить протекторат над Ионическими островами в 1850 году, присоединить Эпир и Фессалию, выступив на стороне России в Крымской войне 1853-1856 годов) закончились поражением, что окончательно подорвало его авторитет. В результате Греческой революции 1862 года Оттон I был свергнут и покинул страну. Остаток жизни провёл в баварском городе Бамберг, дважды заявлял претензии на греческий престол, в 1866 году, с началом восстания греков Крита против турецкого господства (смотри Критские восстания), оказал им финансовую поддержку.