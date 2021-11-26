МИХАИЛ ОБРЕНОВИЧ

Михаил Обренович ( серб. Михаило Обреновић) (04[16].09.1823, Крагуевац, Сербия — 29.05[10.06].1868, Белград) — князь Сербского княжества из династии Обреновичей в 1839—1842 и 1860—1868. Младший сын князя Милоша Обреновича и его супруги Любицы (1788—1843). Провозглашен сербским князем после смерти старшего брата Милана 8 июля 1839. В Сербию М. О. вернулся из Бухареста, где находился с изгнанными из страны родителями, только через 8 месяцев, когда был получен берат от султана Османской империи. Правил совместно с регентским советом. В результате ожесточенной междоусобной борьбы был свергнут сторонниками династии Карагеоргиевичей в 1842. До 1859 находился вместе с отцом в эмиграции, преимущественно в Австрии, где совершенствовал свое образование. Согласно решениям Свято-Андреевской скупщины 1858, изгнавшей из Сербии князя Александра Карагеоргиевича, М. О. вернулся в Белград, где его отец был провозглашен князем. После смерти отца в 1860 М. О. вновь занял сербский престол. Активно добивался полной независимости Сербии и ликвидации османского присутствия в княжестве. В 1867 при поддержке России все турецкие гарнизоны были выведены с территории Сербии. М. О. способствовал созданию регулярной сербской армии, выступал за военное и политическое сотрудничество с Россией. Принял ряд законов, способствовавших модернизации государственного аппарата и судебной системы, поддерживал развитие литературы и искусства, финансировал строительство первого театра в Белграде. На время его правления приходится становление общесербской культурно-просветительной и политической организации «Объединенная сербская молодежь», которую он частично финансировал. М. О. возглавил первый Балканский союз, направленный на ликвидацию османского владычества на Балканах. С этой целью вел переговоры с Грецией, Черногорией, Румынией, а также с болгарскими и боснийскими лидерами национально-освободительного движения о совместном вооруженном выступлении против Османской империи, намеченном на лето 1868. Эта инициатива, поддержанная Россией, не была реализована в связи с гибелью М. О. 29 мая 1868 от рук заговорщиков. Наследником сербского престола был провозглашен его родственник по отцу Милан Обренович. Образованный и умелый политик, хорошо понимающий нужды своего народа, М. О. пользовался в Сербии большой популярностью. В память о нем в сербской столице был установлен конный памятник (1882), его именем названа главная улица Белграда.

Лит. : Карасев А. В. Князь Михаил Обренович и И. Гарашанин: внешнеполитические цели Сербского княжества // В «интерьере» Балкан. В честь И. С. Достян. М., 2010. С. 310—327; Искендеров П. А., Карасев А. В. Сербия в 60—70-е годы XIX века // История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856—1878 гг.). М., 2012; Јовановић С. Друга влада Милоша и Михаила. Београд, 1933; Љушић Р. Михаило Обреновић (1823—1868) // Србија 19. века: изабрани радови. Београд, 1994; Ћирковић С. Ц. Књаз Михаило Обреновић. Живот и политика. Београд, 2011. Л. В. Кузьмичева.