КАТАРДЖИУ Ласкэр
Румынский государственный и политический деятель.
Из старинного молд. аристократич. рода. С 1859 один из лидеров оппозиции, добивался свержения господаря Молдовы и Валахии (с 1862 Румынии) кн. А. Кузы. В 1864 выступал против аграрной реформы, отменившей крепостное право в Румынии. После отречения Кузы (1866) входил в состав регентского совета при Кароле I. В 1866, 1871–76, 1889, 1891–95 глава правительства, неоднократно занимал также министерские посты. В 1875 заключил отвечавшее интересам крупных рум. землевладельцев и противоречившее интересам нац. пром-сти торговое соглашение с Австро-Венгрией, по которому ввозные пошлины на австр. товары были снижены или частично отменены. Выступал против участия Румынии на стороне России в рус.-тур. войне 1877–78. С дек. 1880 возглавлял Консервативную партию. С нач. 1890-х гг. осуществил реформы в области кредитования (удешевление и повышение эффективности с.-х. кредита), пром-сти (структуризация горной пром-сти), торговли и образования (создание системы проф. образования). Проведённая К. адм. реформа определила компетенцию министерств и местных органов власти.
Автор статьи: Г. Д. Шкундин.