КАТАРДЖИУ Ласкэр

Румынский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из ста­рин­но­го молд. ари­сто­кра­тич. ро­да. С 1859 один из ли­де­ров оп­по­зи­ции , до­би­вал­ся свер­же­ния гос­по­да­ря Мол­до­вы и Ва­ла­хии (с 1862 Ру­мы­нии) кн. А. Ку­зы. В 1864 вы­сту­пал про­тив аг­рар­ной ре­фор­мы, от­ме­нив­шей кре­по­ст­ное пра­во в Ру­мы­нии. По­сле от­ре­че­ния Ку­зы (1866) вхо­дил в со­став ре­гент­ско­го со­ве­та при Ка­ро­ле I . В 1866, 1871–76, 1889, 1891–95 гла­ва пра­ви­тель­ст­ва, не­од­но­крат­но за­ни­мал так­же ми­ни­стер­ские по­сты. В 1875 за­клю­чил от­ве­чав­шее ин­те­ре­сам круп­ных рум. зем­ле­вла­дель­цев и про­ти­во­ре­чив­шее ин­те­ре­сам нац. пром-сти тор­го­вое со­гла­ше­ние с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей , по ко­то­ро­му ввоз­ные по­шли­ны на австр. то­ва­ры бы­ли сни­же­ны или час­тич­но от­ме­не­ны. Вы­сту­пал про­тив уча­стия Ру­мы­нии на сто­ро­не Рос­сии в рус.-тур. вой­не 1877–78. С дек. 1880 воз­глав­лял Кон­сер­ва­тив­ную пар­тию. С нач. 1890-х гг. осу­ще­ст­вил ре­фор­мы в об­лас­ти кре­ди­то­ва­ния (уде­шев­ле­ние и по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти с.-х. кре­ди­та), пром-сти (струк­ту­ри­за­ция гор­ной пром-сти), тор­гов­ли и об­ра­зо­ва­ния (соз­да­ние сис­те­мы проф. об­ра­зо­ва­ния). Про­ве­дён­ная К. адм. ре­фор­ма оп­ре­де­ли­ла ком­пе­тен­цию ми­ни­стерств и ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти.

Автор статьи: Г. Д. Шкун­дин.