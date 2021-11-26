АВСТРО-СЕРБСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1881

Секретное соглашение, подписанное в Белграде 28 июня сроком на 10 лет.

Сербский князь Милан Обренович в обмен на признание его королем заключил с Австро-Венгрией торговый договор и тайную конвенцию, лишившие Сербию экономической и политической самостоятельности. Согласно конвенции Австро-Венгрия признавала Сербию королевством, обязывалась содействовать такому признанию со стороны других европейских государств, не препятствовала расширению границ Сербии за счет турецких территорий в Старой Сербии и Центральной Македонии. Сербия брала на себя обязательства не заключать политических договоров с иностранными государствами без предварительного согласия Австро-Венгрии, не допускать вооруженные силы других государств на свою территорию, не разрешать в Сербии какого-либо рода деятельность, направленную против Австро-Венгрии, признав Боснию, Герцеговину и Новипазарский санджак сферой исключительного влияния. Конвенция была продлена в 1889 и действовала до 1 января 1895. Это соглашение означало отказ Сербии от внешнеполитической ориентации на Россию, проавстрийский курс Обреновичей (правили до 1903) привел к длительному охлаждению отношений Сербии с Россией.

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