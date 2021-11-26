АВСТРО-РУМЫНСКИЙ СОЮЗ 1883

Союз, оформивший присоединение Румынского королевства к Тройственному союзу (Австро-Венгрия, Германия и Италия).

Подписан в Вене 30 октября сроком на 5 лет, автоматически продлевался на 3 года, если за год до истечения срока не будет денонсирован одной из сторон. Заключен по инициативе румынского короля Кароля I Гогенцоллерна при активном содействии Германии, которая сразу же присоединилась к договору, в 1888 это сделала и Италия. Австро-Венгрия обязывалась оказать помощь Румынии в случае неспровоцированного нападения на нее, Румыния должна была выступить в поддержку Австро-Венгрии и ее союзников в случае войны с Россией. Присоединение Румынии к державам Тройственного союза подчинило ее политическим интересам австро-германского блока. Союз продлевался в 1892, 1902 и 1913, действовал до вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты 27 августа 1916.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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