АНДРАШИ (Andrаssy), Дьюла млaдший

Граф, венгерский государственный и политический деятель.

В 1885–1918 депутат венгерского парламента. В 1885–1904 член либеральной партии , в 1905 основал Конституционную партию. В 1892–1895 был статс-секретарем министерства внутренних дел, министерства просвещения, министерства королевского двора. В 1906–1910 министр внутренних дел. Автор законопроектов о плюральном избирательном праве и о конституционных гарантиях. Министр иностранных дел Австро-Венгрии (24.10–31.10.1918). Выступал за принятие условий перемирия, в ходе Первой мировой войны , на основе 14 пунктов В. Вильсона. В 1921 участник монархического путча. Лидер легитимистской оппозиции режиму М. Хорти.

Сочинения:

Andrássy Gy. Az 1867-i kie-gyezésről. Bdpst, 1896;

A világháború előzményei. 1–2. K. Bdpst. 1922–1924;

Diplomácia és világháború. Bdpst, 1928.

Автор статьи: Айрапетов А.Г.