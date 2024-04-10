9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

КОРНИ И КОРОНА. ОЧЕРКИ ОБ АВСТРО-ВЕНГРИИ: СУДЬБА ИМПЕРИИ

ШАРЫЙ А. , ШИМОВ Я.

Книга посвящена судьбе Австро-Венгерской империи, столетие назад — второй по площади и третьей по численности населения страны Европы, на территории которой теперь размещается дюжина независимых государств. Корону Габсбургов уничтожила Первая мировая война, но корни их империи до сих пор питают центральноевропейское пространство. Работа А. Шарого и Я. Шимова не имеет аналогов в отечественной литературе. Никогда прежде основанный на столь глубоком знании фактов анализ исторических процессов не сопровождался таким захватывающим рассказом о буднях и праздниках дунайской монархии, такими яркими портретами династии Габсбургов и их подданных, столь живыми очерками о поездках по большим и малым габсбургским городам: Вене и Будапешту, Праге и Львову, Сараеву и Триесту.