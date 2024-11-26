Подъем национального движения в Чехии в 1848 году В Чехии, наиболее передовой в промышленном отношении части Австрийской империи, революционные события начались даже раньше, чем в Вене. Они были подготовлены борьбой чехов за сохранение родного языка, развитие национальной культуры под влиянием французской революции конца XVIII века.

Мартовские события в Вене дали толчок к подъему революционного и национального движения в провинциях. Не везде они развивались с одинаковой силой. В Чехии, наиболее передовой в промышленном отношении части Австрийской империи, революционные события начались даже раньше, чем в Вене. Они были подготовлены борьбой чехов за сохранение родного языка, развитие национальной культуры под влиянием французской революции конца XVIII века. В 1792 г. чешские патриоты добились учреждения кафедры чешского языка при Пражском университете. В 1831 г. было основано Чешское национальное издательство для публикации книг на чешском языке. Настроенные патриотически писатели и ученые своими трудами поднимали национальное самосознание чешского народа. Видную роль в чешском национальном движении того времени играл историк и публицист, профессор Пражского университета Франтишек Палацкий (1798-1876). Он выступал с умеренно-либеральных позиций, выражая мнение тех, кто добивался защиты национальных интересов чехов в рамках Австрийской империи. Появилось и демократическое направление, лидеры которого, молодые писатели Й. Фрич, К. Сабина, К. Сладковский, стремились к независимости и установлению в Чехии самостоятельной демократической республики. После получения известий о февральской революции во Франции, в Праге 11 марта 1848 г. начались заседания чешского сейма. Его депутаты разработали и направили в Вену петицию с требованием полного равенства чешского и немецкого языков, создания для Чехии административной и законодательной автономии, ответственного перед чешским сеймом правительства. Императорский указ от 8 апреля утвердил эти требования. В Праге был создан Национальный комитет, который фактически стал играть роль временного чешского правительства.

Во время выборов депутатов в общегерманское Учредительное собрание две трети чешских округов отказались от участия в них. 2 июня 1848 г. в противовес Франкфуртскому собранию чехи созвали в Праге Славянский съезд из представителей всех славянских областей Австрийской империи. На нем присутствовали также познаньские и варшавские поляки, а также несколько русских, в том числе Михаил Бакунин. Целью этого съезда было не допустить включения в объединенную Германию славянских областей Австрийской империи, т. к. в этом случае произошла бы их германизация. Большинство делегатов были сторонниками идеи «австрославизма», т. е. выступали за сохранение Австрийской империи в форме федерации населяющих ее народов. Бакунин выдвинул идею «панславизма». Он призывал к разрушению российской, прусской, турецкой и австрийской монархий и созданию на их обломках великой славянской федерации.

Население Праги своими митингами и демонстрациями поддержало участников съезда. Австрийское правительство направило в столицу Чехии войска под командованием князя Виндишгреца, крупного помещика из онемеченной чешской аристократии. Спровоцированное австрийскими войсками, 12 июня в Праге вспыхнуло вооруженное восстание под руководством деятелей революционно-демократического крыла чешского национального движения. После четырехдневного сражения с восставшими, австрийская армия овладела городом. Начались жестокие расправы с участниками восстания. Славянский съезд прекратил свою деятельность. Австрийское правительство отказалось от уступок, сделанных 8 апреля.