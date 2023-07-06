Памятник королеве эллинов Ольге В сентябре 2016 года в Салониках открыли памятник русской княгине, ставшей королевой Греции. На чтение: 2 минуты

В сентябре 2016 года в Салониках открыли памятник русской княгине, ставшей королевой Греции.

Установку памятника приурочили к 165-летию со дня рождения Ольги Константиновны Романовой. Монумент из гранита и бронзы был создан в Москве скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Затем памятник, появившийся по инициативе Российского военно-исторического общества и министерства культуры Российской Федерации, привезли в Салоники.

Ольга Константиновна оставила значимый след в греческой истории, несмотря на то, что не касалась политики. Она прославилась своей добродетелью. В 1867 году юная Романова вышла замуж за греческого короля Георга I, став королевой Греции. Она занималась благотворительностью, открывала больницы и школы. И за это благодарные греки прозвали Ольгу Константиновну «королевой эллинов».

Греческая королева из Российской империи

Ольга родилась в 1851 году в семье великого князя Константина Николаевича и бывшей принцессы Александры Саксен-Альтенбургской. И являлась внучкой императора Николая I. Детство великой княжны прошло в Павловском дворце и в Крыму. А когда ей было 11 лет, семейство перебралось в Варшаву, поскольку Константин Николаевич стал наместником в царстве Польском. Романовы находились там на протяжении 4 лет, однако затем вернулись в Санкт-Петербург.

Ольге Константиновне было всего 16 лет, когда она вышла замуж. Её супругом стал греческий король Георг I, сын датского монарха Христиана IX. И власть в Греции он получил благодаря покровительству правителей Англии, Франции и России, которым был выгоден свой человек в стране, в которой произошла буржуазная революция.

Однако дела в Греции шли тяжело. Страна, несмотря на свободу, всё ещё находилась под сильным влиянием Турции. И Георгу требовалась поддержка извне. Король нашёл её у Российской империи, став мужем Ольги Романовой. Брак, который изначально создавался по расчёту, оказался счастливым. Георг и Ольга были прекрасной парой, у которой родилось 8 детей.

В 1867 году Ольга Константиновна официально стала королевой Греции. Но о Родине не забывала. Она много общалась с русскими людьми, приглашала их во дворец на чаепитие. В свободное время королева читала, особенно по душе ей было творчество Михаила Лермонтова.

Королева Ольга никогда не лезла в политику своей новой Родины. Вместо этого она всю себя посвятила благотворительности. По её распоряжению в Пирее был построен госпиталь, а также появились медицинские курсы для женщин. Кроме этого, при её покровительстве в стране начали открывать школы.

Греция, тем временем, сумела выйти победителем из Первой Балканской войны. Османская империя потерпела поражение, но триумфаторы не смогли развить успех. Между греками, болгарами, сербами и черногорцами — вчерашними союзниками — то и дело вспыхивали конфликты. Особенно острые противоречия возникли между Грецией и Болгарией из-за города Салоники. Король Георг I прибыл туда, чтобы лично осмотреть. И в 18 марта 1913 года был убит. На трон взошёл его сын Константин. А жизнь Ольги Константиновны резко изменилась.

Череда трагедий

Когда началась Первая Мировая война Ольга Константиновна вернулась в Россию. И основала в Санкт-Петербурге госпиталь для русских солдат. Королева эллинов, как уважительно прозвали её греки, сама ухаживала за ранеными.

Тем временем ситуация в Греции резко обострилась. Константин I не хотел ввязываться в войну, поэтому официально придерживался политики нейтралитета. И эта позиция вызвала неодобрение не только у антигерманской коалиции, но и среди греческой элиты. В стране произошёл раскол. Власть захватил премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос, который создал параллельное правительство в Салониках.

Ольга Константиновна в то время находилась в России. Но события развивались стремительно. Падение монархии, Временное правительство, расстрел царской семьи… После того, как власть захватили большевики, она всё же решила уехать.

Однако в Грецию Ольга Константиновна возвратиться не могла. Константин I был сослан в Швейцарию, а трон достался его сыну Александру. Однако реальная власть по-прежнему находилась в руках Венизелоса, который проводил жёсткую политику репрессий в отношении сторонников свергнутого короля. Соответственно, в Греции было слишком опасно. И поэтому в 1919 году покинула Россию и перебралась в Швейцарию.

Вскоре ситуация в Греции частично нормализовалась. Более того, Ольга Константиновна даже приняла регентство, пока Константин I не вернулся в страну. Однако затем последовал мощный кризис. Греция проиграла войну туркам, после чего произошло восстание. И Константин во второй раз отрёкся от престола и отправился в изгнание в Италию. Туда же перебралась и королева эллинов.

Многочисленные потрясения сильно подорвали здоровье Ольги Константиновны. И в последние годы жизни она была прикована к инвалидному креслу. Королева эллинов умерла в 1926 году. Изначально её похоронили в крипте православной церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции. Но спустя 10 лет останки Ольги Константиновны были перезахоронены в Татое — усадьбе греческих монархов.

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