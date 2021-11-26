МЛАДОСЛОВЕНЦЫ
МЛАДОСЛОВЕ́НЦЫ. Словенское политическое и культурное течение, близкое по своей идеологии к младочехам.
Сформировалось в 1860-х годах как либеральное крыло словенских патриотов. Название младославецы получило в противовес старословенцам - более умеренному кругу деятелей словенского национального возрождения, возглавлявшемуся Я. Блейвейсом.
Младославенцы требовали, в соответствии с программой «Объединённой Словении» М. Маяра, предоставления словенским землям в Австрийской империи широкой автономии, проведения в них прогрессивных преобразований под лозунгом «Народ, свобода, прогресс», введения в школах обучения на словенском языке. Для пропаганды своих идей они устраивали многолюдные народные собрания под открытым небом - таборы (в 1868-1871 годах состоялось 18 таборов).
В 1863 году Ф. Левстик, один из идеологов младословенцев, начал издавать журнал «Naprej» (Любляна). Этот журнал, как и издававшаяся в г. Марибор А. Томшичем и Й. Юрчичем с 1868 году газета «Slovenski narod», противостоял газете «Novice» Блейвейса.
В 1873 году младословенцы получили два депутатских мандата в рейхсрате. В середине 1870-х годов они перешли к тактике компромисса со старословенцами для совместного сопротивления политике австрийского централизма и германизации (так называемый эластичный либерализм). Сторонникам компромисса с консерваторами противостояла радикальная группа младословенцев во главе с И. Хрибаром и И. Тавчаром, которые в 1890-х годах создали либеральную Народную прогрессивную партию.
После смерти Юрчича и Левстика к концу 1880-х годов движение младословенцев сошло с политической арены.