МЛАДОСЛОВЕНЦЫ

МЛАДОСЛОВЕ́НЦЫ. Сло­венское по­ли­тическое и куль­тур­ное те­че­ние, близ­кое по сво­ей идео­ло­гии к мла­до­че­хам .

Сфор­ми­ро­ва­лось в 1860-х годах как ли­бе­раль­ное кры­ло сло­венских пат­рио­тов. Название младославецы по­лу­чи­ло в про­ти­во­вес ста­ро­сло­вен­цам - бо­лее уме­рен­но­му кру­гу дея­те­лей сло­венского национального воз­ро­ж­де­ния, воз­глав­ляв­ше­му­ся Я. Блей­вей­сом.

Младославенцы тре­бо­ва­ли, в со­от­вет­ст­вии с про­грам­мой «Объ­е­ди­нён­ной Сло­ве­нии» М. Мая­ра, пре­дос­тав­ле­ния сло­венским зем­лям в Австрийской им­пе­рии ши­ро­кой ав­то­но­мии, про­ве­де­ния в них про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний под ло­зун­гом «На­род, сво­бо­да, про­гресс», вве­де­ния в шко­лах обу­че­ния на сло­венском язы­ке. Для про­па­ган­ды сво­их идей они уст­раи­ва­ли мно­го­люд­ные народные со­б­ра­ния под от­кры­тым не­бом - та­бо­ры (в 1868-1871 годах со­стоя­лось 18 та­бо­ров).

В 1863 году Ф. Лев­стик , один из идео­ло­гов младословенцев, на­чал из­да­вать журнал «Naprej» (Люб­ля­на). Этот жур­нал, как и из­да­вав­шая­ся в г. Ма­ри­бор А. Том­ши­чем и Й. Юр­чи­чем с 1868 году газета «Slo­ven­ski narod», про­ти­во­сто­ял газете «No­vice» Блей­вей­са.

В 1873 году младословенцы по­лу­чи­ли два депутатских ман­да­та в рейхс­ра­те. В середине 1870-х годов они пе­ре­шли к так­ти­ке ком­про­мис­са со ста­ро­сло­вен­ца­ми для со­вме­ст­но­го со­про­тив­ле­ния по­ли­ти­ке австрийского цен­тра­лиз­ма и гер­ма­ни­за­ции (так называемый эла­стич­ный ли­бе­ра­лизм). Сто­рон­ни­кам ком­про­мис­са с кон­сер­ва­то­ра­ми про­ти­во­сто­я­ла ра­ди­каль­ная груп­па младословенцев во гла­ве с И. Хри­ба­ром и И. Тав­ча­ром, ко­то­рые в 1890-х годах соз­да­ли ли­бе­раль­ную Народную про­грес­сив­ную пар­тию.

По­сле смер­ти Юр­чи­ча и Лев­сти­ка к концу 1880-х годов дви­же­ние младословенцев со­шло с по­ли­тической аре­ны.

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